Roland-Garros : L'annonce rassurante de Gaël Monfils

C’est un gros coup dur qu’a subi Gaël Monfils ce mardi. Alors que le Français devait faire son entrée en lice sur l’ATP 250 de Lyon, il a finalement annoncé qu'il ne participerait pas au tournoi. Alors que la Monf’ doit jouer à Roland-Garros à partir du 26 mai, cette nouvelle n’est évidemment pas de bonne augure. Le Français ne s’est en tout cas pas montré alarmiste sur les réseau sociaux.

Gaël Monfils doit certainement retenir son souffle. Le droitier devait débuter l’ATP 250 de Lyon ce mardi pour affronter le Japonais Yoshihito Nishioka, mais il a finalement dû se retirer avant le début du tournoi. À seulement six jours de ses supposés débuts à Roland-Garros, cette nouvelle inquiète évidemment beaucoup. D’autant plus qu’à 37 ans, cette édition 2024 est peut-être la dernière de sa carrière. Mais que ses fans soient rassurés, Gaël Monfils devrait bien être présents sur la terre battue parisienne.

Pas de blessure pour Gaël Monfils

Alors que beaucoup craignaient un pépin physique pour Gaël Monfils, lui qui n’est pas épargné pas les blessures, le Français a informé ses fans via X qu’il était simplement malade : « Salut les amis ! Petit hic : je ne serai pas à Lyon cette fois, la fièvre et quelques tracas de santé me tiennent en échec… Pas le top du timing, hein ? On met l’entraînement en pause pour deux jours sur conseil de mon médecin, puis on évalue la suite. Restons positifs et prêts pour ce qui vient ! Merci pour votre soutien, je suis hyper motivé pour revenir à fond pour Roland Garros. On va revenir plus fort, promis ! ».

Pas de préparation avant Roland-Garros

Si cette absence de Gaël Monfils à Lyon peut sembler anecdotique, elle pourrait néanmoins porter préjudice au Français. Ce tournoi aurait dû être son cinquième de la saison sur terre battue, après Estoril, Monte-Carlo, Madrid et Rome. Alors que ses résultats ont été relativement décevants lors des deux dernières compétitions citées, puisqu’il en a été éliminé dès le premier tour, difficile d’imaginer dans quel état de forme va arriver Gaël Monfils à Roland-Garros.