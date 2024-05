Roland-Garros : Diffusion, horaires... Toutes les informations pour bien suivre le tournoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A partir de lundi, les meilleurs joueurs déambuleront dans la capitale française pour disputer le tournoi de Roland-Garros. Comme d'habitude, les hostilités seront lancées avec les qualifications qui mettront à l'honneur quelques grands noms qui n'ont pas pu gagner leur place dans le grand tableau. Ensuite, le tableau principal mettra en opposition les joueurs pour remporter le trophée. Alors, pour ne pas louper une miette, il faudra être à l'heure car quelques changements ont lieu cette année concernant la diffusion télévisée.

Depuis quelques années, plusieurs acteurs se battent pour la diffusion à la télévision de Roland-Garros. En effet, le tournoi a en plus adopté les night sessions dans son organisation, ce qui fait qu'aujourd'hui la diffusion est divisée. Il est donc l'heure de se remémorer tout cela à 24 heures du début du tournoi, quand les premiers joueurs vont fouler la terre battue pour tenter de récupérer un précieux ticket pour le grand tableau.

Début à 11h

Chaque jour pendant une grande partie de la quinzaine, les matches commenceront à 11h sur les antennes de France Télévisions . Les qualifications donneront le ton à partir de lundi sur la plateforme numérique france.tv comme ce sera le cas ensuite pendant le tournoi. Cette année, tous les courts seront disponibles sur le site pour suivre le match que vous voulez, en dehors de celui du soir. Les matches débuteront toujours à 11h ou à 12h sur le Philippe-Chatrier, sauf pour les demi-finales qui seront à 14h30 et les finales à 15h.



La night session sur Prime Video

Comme depuis trois éditions, la night session programmée à partir de 20h30 chaque jour sur le court central sera à retrouver sur Amazon Prime Video . C'était déjà le cas en 2023 en plus de diffuser tous les matches du Simonne-Mathieu : les matches sur ce court sont maintenant réservés à France Télévisions . Cette co-diffusion a bien marché les années précédentes même si elle suscitait beaucoup de réactions, notamment lorsque le match entre Nadal et Djokovic en quarts de finale en 2022 était l'affiche de la night session, et donc pas en clair...

Co-diffusion pour la fin du tournoi