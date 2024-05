Roland-Garros : Prize money en hausse !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans quelques jours, les meilleurs joueurs du monde déambuleront dans le stade Roland-Garros pour disputer le plus grand tournoi sur terre battue au monde. Comme chaque année, le public répond présent et en 2024, les joueurs pourront même profiter d'un prize money jamais aussi élevé. En effet, il y a quelques jours, Amélie Mauresmo et l'équipe qui organise ce tournoi ont annoncé en détails le prize money pour les épreuves et on remarque une dotation globale en augmentation, à hauteur de 7,82% par rapport à 2023.

Comme tous les tournois du Grand Chelem, participer à Roland-Garros ouvre de sacrées portes parfois pour une année entière pour les joueurs qui ont la chance d'y participer. Que ce soit le vainqueur ou les jeunes Français qui débutent à ce niveau et qui reçoivent un coup de pouce, les joueurs vont se satisfaire de voir le prize money augmenter en 2024. L'année dernière, Novak Djokovic et Iga Swiatek avaient tous les deux remporté 2,3 millions d'euros.

Dotation globale de 53,478 millions d'euros

Chaque année, les tournois du Grand Chelem font progresser légèrement leur dotation globale. C'est le cas pour Roland-Garros qui va donc offrir à l'ensemble des joueurs et joueuses présents dans tous les tableaux plus de 53 millions d'euros. A titre d'exemple, c'est environ 6 millions de moins que lors du dernier US Open, édition record dans le monde du tennis concernant le prize money. Ainsi, à Roland-Garros cette année, les vainqueurs du simple dames et du simple messieurs empocheront 2,4 millions d'euros. Pour rappel, la parité en Grand Chelem est effective depuis des décennies.

73 000 euros pour un premier tour

En examinant tour par tour le prize money, on remarque une augmentation pour chaque créneau. Si on s'intéressé au prize money pour le premier tour, on voit que la barre des 70 000 euros a été nettement franchie. En effet, 73 000 euros pour des joueurs pas dans le top 100 et qui reçoivent une invitation est une somme exceptionnelle et parfois, c'est une récompense annuelle pour ceux qu'on ne voit pas forcément sur le grand circuit. En 2023, les perdants du premier tour recevaient 69 000 euros. A noter qu'aucun changement pour les épreuves de double n'a été décidé.

Hausse de 24,65% en qualifs !

La belle surprise est pour les joueurs des qualifications qui recevront un magnifique chèque et dans un Grand Chelem, on peut aller puiser très bas dans le classement. C'est le cas cette année puisque parmi les wild-cards, on trouve des joueurs et des joueuses au-delà de la 1000ème place mondiale. Et recevoir un chèque de 20 000 euros au minimum si on perd au premier tour des qualifications change la vie. On remarque aussi une hausse de 24,65% sur cette semaine préparatoire puisque le prize money a augmenté considérablement entre les tours : 28 000 euros pour une défaite au deuxième tour des qualifications et tout de même 41 000 si on rate la dernière marche avant le grand tableau.