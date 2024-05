Roland-Garros : Les records du tournoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de l'événement le plus important de la saison régulière sur terre battue, les joueurs s'apprêtent à disputer une édition 2024 de Roland-Garros très ouverte pour la première fois depuis au moins 20 ans. Si les prétendants au titre semblent nombreux, il faudra s'accrocher pour essayer de battre un record dès cette année. En effet, comme dans chaque tournoi, les légendes ont marqué de leur empreinte Roland-Garros, à commencer par Rafael Nadal dont le nom figure largement à la page des records du tournoi.

En remportant son troisième titre à Roland-Garros l'année dernière, Novak Djokovic réussissait une performance notable : être le plus vieux vainqueur de l'histoire du tournoi parisien. C'est un record qu'il a chipé de justesse à Rafael Nadal qui en compte énormément dans son jardin évidemment. Retour sur les plus grands records du tournoi qui font l'histoire de cet événement annuel qui rallie chaque année des millions de fans.

Nadal, évidemment

Comment évoquer la partie records du tournoi sans Rafael Nadal ? Le Majorquin a évidemment écrit les plus belles pages de l'histoire du Grand Chelem parisien. A commencer évidemment par son nombre de titres : 14. Pour vous donner une idée, cela représente le total de titres du Grand Chelem de Pete Sampras, l'ancien record avant l'ère du Big 3. Le Majorquin compte aussi 112 victoires pour seulement 3 défaites et il a aussi enchaîné 5 titres consécutifs, enregistrant jusqu'à 39 victoires d'affilée entre 2010 et sa défaite en quart de finale en 2015. Chez les femmes, Chris Evert a triomphé 7 fois et Steffi Graf a enregistré 84 victoires.

Tennis - Roland-Garros : Zverev, le grand outsider ? https://t.co/E2YUkAOEan pic.twitter.com/JAJbhYgy0E — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Une précocité incroyable

Le tournoi de Roland-Garros est aussi connu pour avoir enregistré des finales toutes plus folles les unes que les autres. En 1988, c'est Steffi Graf qui inflige un cinglant 6/0 6/0 en 34 minutes à Natasha Zvereva en finale, la finale la plus courte de l'histoire en Grand Chelem. D'autres ont marqué les esprits d'une autre manière, en conquérant le titre assez tôt dans leur carrière. C'est le cas de Michael Chang, vainqueur à 17 ans et 3 mois en 1989. Dans l'ère Open, personne n'a gagné un tournoi de cette catégorie à un âge aussi jeune. Chez les femmes, c'est Monica Seles qui a réussi cet exploit à 16 ans et 6 mois l'année suivante.

6h33 de jeu

Pendant quelques années, le plus long match de l'ère Open était ce fameux premier tour de l'édition 2004 de Roland-Garros entre deux Français : Arnaud Clément et Fabrice Santoro. Les deux compères livrent pendant deux jours une bataille acharnée sur le Suzanne-Lenglen qui rentre dans l'histoire du tournoi puisqu'ils atteignent 6h33 de jeu (6-4, 6-3, (5) 6-7, 3-6, 16-14) et c'est finalement Santoro qui s'impose. A noter que le record féminin a aussi opposé deux Françaises : Noëlle van Lottum et Virginie Buisson ont livré une bataille de 4h07 en 1995.