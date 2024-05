Tennis : L'histoire du tournoi de Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine prochaine, le tournoi de Roland-Garros débutera par la semaine de qualifications. C'est un événement annuel attendu par tous et qui met à l'honneur les meilleurs joueurs du monde depuis 1891. Pourtant au début l'épreuve était baptisée Championnat de France et seuls les licenciés dans un club français pouvaient participer dans un tournoi à l'origine sur herbe. Et ce n'est qu'en 1925 que les Internationaux de France sont créés, désormais sur terre battue, au moment où le tennis français rayonne de plus bel grâce aux Mousquetaires.

Cet âge d'or du tennis français chez les hommes, combiné à la légende Suzanne Lenglen qui triomphe 6 fois et devient la première grande vedette féminine. Tout change lorsque Jean Borotra, Henri Cochet, René Lacoste et Jacques Brugnon parviennent à triompher de la Coupe Davis en 1927. A l'époque, le vainqueur devait organiser la prochaine édition à domicile pour la finale. La création d'un nouveau stade est donc décidée pour accueillir cet événement en 1928 : c'est la naissance de Roland-Garros, en hommage à l'aviateur décédé durant la Première guerre mondiale.

Une naissance historique

C'est donc en 1928 que Roland-Garros est vraiment créé dans ce stade que l'on connaît aujourd'hui. Le tennis français à l'honneur devient plus discret petit à petit pour laisser place aux nations américaine et australienne surtout puisque la terre battue a commencé à se développer partout. Dans les années 1960, les premières grandes légendes de l'ère Open commencent à émerger et certains trustent les titres. Après 1968 et le passage au monde professionnel, finalement les légendes se multiplient même si certaines ne remporteront jamais ce tournoi.

Un stade en constante évolution

Au fil des décennies, le stade de Roland-Garros s'agrandit. En 1979, une première extension permet de passer de 5 à 10 courts, une deuxième en 1986 et une troisième au début des années 90 permet de compter jusqu'à 20 courts pour une surface de 8,5 hectares. Le court central finit par être baptisé Philippe-Chatrier en 2001 en hommage à celui qui a été président de la FFT le Suzanne-Lenglen est aussi un court légendaire où les plus grands joueurs ont joué.

Un tournoi très difficile à remporter

Si certains grands joueurs ont réussi à imposer leur domination, comme Björn Borg et Chris Evert dans les années 70 et 80 ou Rafael Nadal plus récemment, le tournoi de Roland-Garros est réputé comme le plus difficile à gagner. En effet, beaucoup de grands noms n'ont jamais réussi à inscrire leur nom au palmarès (Connors, McEnroe, Sampras, Hingis, Venus Williams...) et d'autres ont dû attendre longtemps comme Roger Federer en 2009 et Novak Djokovic, finalement trois fois vainqueur.