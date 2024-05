Roland-Garros : Alerte rouge pour Rafael Nadal ?

La rédaction

Écrasé par Hubert Hurkacz (6-1, 6-3) en 16èmes de finale à Rome, Rafael Nadal inquiète à deux semaines de Roland Garros. Revenu d’une blessure qui l’a éloigné des courts pendant de nombreux mois, l’Espagnol ne parvient pas à retrouver le niveau qui est habituellement le sien.

Pour les fans de Rafael Nadal, l’heure est à l’inquiétude. Revenu à la compétition très récemment, El Matador enchaîne déconvenue sur déconvenue. Éliminé dès le 2ème tour à Barcelone, Rafa a ensuite pris la porte dès les huitièmes de finale à Madrid, chez lui. À Rome, c’est donc en 16èmes de finale qu’il subit la défaite. Depuis 2008, jamais celui qui remporté 14 fois Roland-Garros n’avait été éliminé si prématurément en Italie. En conférence de presse après sa lourde défaite contre Hubert Hurkacz, Rafael Nadal s’est montré peu rassurant quand à son niveau actuel.

Tennis : Nadal bientôt à la retraite ? Il met les choses au clair https://t.co/iLYMugDxC9 pic.twitter.com/Wkkc1ktYx8 — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

« Cela me donne un mauvais sentiment »

« C’est comme ça. Il faut l’accepter. C’est une journée difficile pour moi à tous points de vue car je me sentais plus prêt que ce que j’ai montré. Cela me donne un mauvais sentiment parce que je me sentais mieux et que je n’ai pas pu le montrer sur le court. Cela me fait douter. Il faut juste accepter la situation » a indiqué Rafael Nadal face aux journalistes.

« Trop de doutes »