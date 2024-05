Roland-Garros : Nadal reçoit un énorme défi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition depuis le tournoi de Barcelone, Rafael Nadal dispute cette semaine le tournoi de Rome dans l'espoir de se convaincre qu'il a une chance de gagner Roland-Garros. Le Majorquin a confié qu'il prendra sa décision à la suite de ce Masters 1000 car il sait qu'à l'heure actuelle, il n'est peut-être pas en mesure de pouvoir défendre pleinement ses chances. Dans le monde du tennis, défier Nadal à Roland-Garros représente le défi ultime.

En annonçant officiellement qu'il s'agit de sa dernière saison sur le circuit, Rafael Nadal dispute peut-être ses derniers matches sur terre battue en ce moment. En attendant son entrée en lice à Rome ce jeudi, l'Espagnol peut s'avancer avec beaucoup plus de confiance par rapport à il y a un mois. Dans son jardin Porte d'Auteuil, il devra réaliser un exploit pour sortir vainqueur une quinzième fois à Roland-Garros.

Une aura exceptionnelle

Connu depuis toujours pour son tempérament de guerrier et pour son tennis exceptionnel, Rafael Nadal a le secret pour se surpasser encore plus à Roland-Garros. Dans l'histoire du tennis, une telle domination n'a jamais été observée. « Jouer avec Rafa à Paris, c’est différent, ses balles arrivent du coup quelques km/h plus vite. Ses pieds deviennent plus rapides, il est plus difficile de le perturber notamment sur le Philippe Chatrier qui est un grand court, où il a beaucoup plus d’espace » déclare Alexander Zverev dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Un énorme défi