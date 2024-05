Tennis : Nadal en feu à Roland-Garros, voilà ce qui lui manque

Alexis Brunet

Rafael Nadal a pour objectif de participer à Roland-Garros, qui ouvre ses portes le 26 mai prochain. Le timing est serré pour l'Espagnol, qui vient tout juste de réussir à enchaîner plusieurs matches, depuis très longtemps. Mais s'il arrive à gagner en condition physique, et donc à jouer quelques rencontres, il pourrait faire très mal à Paris.

Roland-Garros arrive à grands pas, et tous les spectateurs de la Porte d'Auteuil espèrent une chose, que Rafael Nadal soit de la partie. Pour le moment, rien n'est certain, car l'Espagnol doit faire attention à son physique qui le gêne depuis de nombreux mois. Le Majorquin a réussi à retrouver un peu de rythme dernièrement, mais peut-être pas assez pour disputer un Grand-Chelem.

Le tournoi de Rome sera décisif

Avant de participer à Roland-Garros, Rafael Nadal a prévu de s'aligner lors du tournoi de Rome. Cela sera le dernier rendez-vous avant le majeur français, et il servira de révélateur. L'Espagnol pourra juger si son corps répond bien, et s'il arrive à monter en puissance. Reste à voir si cela sera assez pour espérer briller à Paris.

Nadal doit améliorer sa condition physique