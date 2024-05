Tennis : Le bourreau de Nadal a vécu un calvaire, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Encore trop juste sur le plan physique, Rafael Nadal a été éliminé par le jeune Jiri Lehecka en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid (7/5 6/4). Âgé de 21 ans, le 31ème mondial a dû gérer la réaction du public, acquis à la cause du joueur espagnol. Après sa victoire, il a évoqué la réaction de la Casa Majica ce mardi soir.

Le parcours de Rafael Nadal au Masters 1000 de Madrid a pris fin lors des huitièmes de finale. Émoussé après sa bataille face à Pedro Cachin, le joueur espagnol n'a rien pu faire face à la fougue et la jeunesse de Jiri Lehecka. 31ème mondial, le Tchèque de 22 ans l'a emporté en deux petits sets et s'est offert le droit de défier Daniil Medvedev.



« Je ne pense pas qu’il y ait vraiment une façon de se préparer. Le moment du dernier jeu où il y avait 13 000 personnes qui criaient « Rafa, Rafa », qui l’encourageaient presque tout le temps, c’est quelque chose que je n’ai jamais vécu dans ma vie. Je doute de pouvoir revivre ce genre d’expérience un jour. Il était très important de me concentrer sur moi‐même. J’ai essayé d’imaginer qu’ils m’encourageaient. C’était la seule façon d’y faire face et de rester calme. Si vous commencez à penser qu’il y a 13 000 personnes, que tout le monde est contre vous, que personne ne veut que vous gagniez ce point, alors ça ne sert à rien d’aller sur le terrain parce que vous avez déjà perdu. »

Nadal a fait ses adieux à Madrid

Le soutien du public n'aura donc pas suffi à gravir la montagne. A 37 ans, Nadal a certainement disputé son dernier match à la Casa Majica. D'ailleurs, une cérémonie a été organisée après la rencontre pour saluer la carrière de l'ancien numéro un mondial. Face à un public acquis à sa cause, le joueur, visiblement ému, à lâcher un dernier discours de remerciement avant de se projeter sur la suite, à savoir Roland-Garros.

