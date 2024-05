Tennis : Nadal a disputé son dernier match à Madrid, la fin approche...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé à Jiri Lehecka en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid mardi soir, Rafael Nadal n'a pas pu sortir vainqueur de cet ultime combat disputé dans la capitale espagnole. Le Majorquin, vainqueur à cinq reprises dans la Caja Magica, a été célébré comme il se doit à la fin du match. Face au Tchèque, il n'a pas pu trouver la faille dans le service extraordinaire du 31ème joueur mondial. Mais lors des adieux à ce tournoi madrilène, on a bien senti que la route n'était pas encore terminée...

Ce sont des images d'émotions auxquelles il va falloir se préparer sérieusement. Rafael Nadal vient de disputer le dernier match de sa carrière sur les courts du Masters 1000 de Madrid même s'il a commencé son discours de cérémonie en disant que c'était une blague. Devant sa femme, ses parents et sa sœur, le plus grand joueur de l'histoire sur terre battue a dit au revoir à son public qui l'a tant soutenu.

5 couronnes

Comme bien souvent, Rafael Nadal est le joueur le plus titré au Masters 1000 de Madrid. Le Majorquin a soulevé à cinq reprises le trophée et d'ailleurs, cela faisait partie du protocole mardi soir pour célébrer la carrière du champion. En 2005, 2010, 2013, 2014 et 2017, il a triomphé et on peut tout de même dire qu'il n'a pas si souvent gagné pour un tournoi sur terre battue. C'est parce que les conditions d'altitude sont un peu différentes.

Un dernier souvenir inoubliable

Tout le monde s'est préparé cette semaine à vivre les derniers moments de Rafael Nadal à Madrid. Mais le Majorquin a fait faux bond plusieurs fois, alors que tout le monde le voyait perdre face à Alex de Minaur. Lundi, il a passé plus de trois heures sur le court pour se défaire de Pedro Cachin et il n'était pas sûr de pouvoir tout donner physiquement un jour plus tard face à Jiri Lehecka. Il n'avait plus enchaîné autant de matches depuis l'été 2022, c'est dire si l'enjeu était fou. « Ca a été une semaine très particulière pour moi, très positive à plusieurs niveaux. Une semaine inoubliable. Vous m'avez fait un cadeau pendant ces 21 ans peut-être plus important que de gagner un tournoi du Grand Chelem. Les émotions que j'ai vécues sur ce court, devant le public espagnol, me resteront pour toujours » a-t-il confié.

Montée en puissance vers Rome

Au démarrage du tournoi à Madrid, Rafael Nadal ne s'imaginait pas aller très loin et surtout, il avait fait de terribles déclarations sur Roland-Garros. Quelques jours plus tard, il peut repartir confiant vers les prochains tournois, à commencer par Rome où il a confirmé sa participation. Sa décision concernant Roland-Garros n'est pas encore prise mais il est sur la bonne voie car physiquement, les feux sont au vert pour une fois.