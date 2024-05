Nadal, Djokovic... Jackpot à plus de 2M€ à Roland-Garros !

Thibault Morlain

Plus que quelques jours maintenant avant le grand début de Roland-Garros. C'est à partir du 26 mai prochain que le tableau principal du Grand Chelem parisien commencera. Le début de deux semaines de compétition. Le 9 juin, on connaitra alors le successeur de Novak Djokovic et celui qui empochera au passage un joli pactole.

Après l'Open d'Australie, place bientôt au deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. Ainsi, à compter du 26 mai prochain, les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses seront à Paris pour disputer Roland-Garros. Sur la terre battue de Porte d'Auteuil, on s'affrontera pour succéder à Novak Djokovic et Iga Swiatek. Dans le tableau masculin, le Serbe, loin d'être dans sa meilleure forme en ce moment, est bien évidemment candidat à la victoire finale à Roland-Garros. Mais comme chaque année, la concurrence promet d'être rude. Rafael Nadal donnera-t-il du fil à retordre ? Pas encore certain de participer au Grand Chelem parisien, l'Espagnol pourrait toutefois s'offrir une belle Last Dance, là où il a gagné 14 fois durant sa carrière.

Un prize money à plus de 53M€

Au-delà de l'aspect sportif de ce Roland-Garros, il y a également le côté économique et ce que peuvent gagner les joueurs et joueuses à l'occasion de ce Grand Chelem parisien. Et au global, le prize money de ce Roland-Garros est en augmentation par rapport à celui de l'année précédente. Ainsi, on se retrouve avec une dotatation totale de 53,478M€. Ne reste maintenant plus qu'à se partager ce moment entre les participants et les participantes de Roland-Garros.

2,4M€ pour gagner Roland-Garros

Alors que le tableau principal de Roland-Garros débutera le 26 mai prochain, cela pourrait ne durer donc qu'un match pour certains et certaines. De quoi tout de même garantir un joli chèque. En effet, une élimination au premier tour de Roland-Garros rapporte tout de même 73 000€. Une défaite au second tour fait gagner 110 000€. 158 000€ pour sortir au troisième tour. En cas d'élimination en huiitème de finale, c'est tout de même un chèque de 250 000€ qui sera encaissé. Il sera de 415 000€ si défaite il y a en quart de finale. Echouer aux portes de la finale rapportera également 650 000€. On arrive maintenant aux finalistes de Roland-Garros. Pour le perdant et la perdante, il y aura de quoi se consoler avec 1,2M€. Enfin, la somme sera doublée pour le gagnant et la gagnante. Remporter Roland-Garros fera donc gagner 2,4M€.