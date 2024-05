Roland-Garros : La meilleure performance de l'histoire d'un français

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans quelques jours, les meilleurs joueurs du monde se disputeront le titre dans le plus grand tournoi de tennis sur terre battue. Aux côtés des grandes stars de la discipline, les Français tenteront de se frayer un chemin dans le tableau. Si beaucoup de représentants tricolores ont essayé durant des décennies, seul un a réussi à toucher du doigt le Graal : Yannick Noah. Depuis sa victoire en 1983, aucun autre joueur français n'a réussi à s'imposer à Roland-Garros, pas plus que dans un autre tournoi du Grand Chelem d'ailleurs.

Comment passer à côté du plaisir de se remémorer la seule victoire française dans l'ère Open en Grand Chelem côté masculin ? En 1983, Yannick Noah marquait à tout jamais le sport français en s'imposant à Roland-Garros. A cette époque, il a réussi à passer outre la domination de certaines légendes et cela constitue évidemment la meilleure performance d'un Français sur les courts de Roland-Garros. A ce jour, un successeur est attendu. Peut-être qu'il viendra dans les prochaines années...

Une préparation idéale

Réputé pour son côté fêtard, Yannick Noah a une prise de conscience quelques semaines avant Roland-Garros puisqu'il était sorti la veille d'un match et cela ne s'était pas bien passé. Ce changement d'esprit radical lui a valu de se concentrer sérieusement sur le tennis et d'enchaîner les victoires. Dans cette fameuse saison 1983, il remporte donc les tournois de Madrid et de Hambourg avant d'arriver à Roland-Garros en tant que numéro 6 mondial. A l'époque, des joueurs comme Jimmy Connors et John McEnroe dominent les débats.

Un parcours sans faute

Parfait dès son entrée en lice, Yannick Noah ne lâche aucun set lors de ses quatre premiers matches, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale face au numéro 3 Ivan Lendl qui remportera l'édition 1984. Il parvient à prendre l'avantage et malgré la révolte du Tchécoslovaque dans le troisième set, il s'impose assez aisément pour s'offrir une demi-finale face à son compatriote Christophe Roger-Vasselin, vainqueur du numéro 1 mondial Jimmy Connors en quarts.

Un exploit historique

Le 5 juin 1983, dans un dimanche après-midi assez chaud, Yannick Noah affronte le Suédois Mats Wilander. Les tribunes attendent la victoire d'un joueur français pour la première fois depuis 1946. Noah prendra l'avantage dès le début en se montrant assez offensif et après presque 2h30 de jeu, il laissera exploser sa joie après la balle de match, conscient qu'il venait de réaliser un grand exploit pour le sport français. 41 ans après, la disette est toujours douloureuse mais qui sait, plus on attend, plus on a de chances de voir ce grand bonheur se répéter...