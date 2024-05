Tennis - Roland-Garros : Le plus grand match de l'histoire du tournoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du début de Roland-Garros, il est l'heure de se pencher sur l'histoire de ce tournoi incroyable qui accueille chaque année les meilleurs joueurs du monde pour le trophée le plus difficile à soulever. Depuis sa création, de nombreuses légendes ont foulé les courts du stade et il est difficile de ne retenir qu'un seul match. Mais comment passer à côté d'un duel Nadal-Djokovic au sommet alors qu'ils sont les deux plus grands joueurs de l'histoire... Les deux hommes se sont affrontés à 10 reprises à Roland-Garros, comme en 2013 où a lieu leur seul match en cinq sets.

La terre battue est réputée pour être la surface la plus exigeante physiquement et il est plus difficile de faire un point directement en frappant un gros coup. Le travail est parfois long et difficile pour marquer un point et c'est pour cette raison que les grands joueurs arrivent à disputer un grand match quand ils sont à leur meilleur. A ce titre, comment oublier la folle demi-finale de 2013 entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui aurait pu tout faire basculer dans la domination de l'Espagnol dans ce tournoi ?

Djokovic nouveau maître

Cette année-là, Novak Djokovic arrive en tant que numéro 1 mondial à Roland-Garros, lui qui est passé dans une autre dimension à partir de 2011. Le Serbe enchaîne les victoires et il a mis fin à la domination de Rafael Nadal à Monte-Carlo quelques semaines plus tôt, alors que le Majorquin restait sur huit titres consécutifs. Ce dernier arrive à Paris à la 4ème place mondiale après des mois compliqués puisqu'il a manqué la deuxième partie de l'année 2012 et l'Open d'Australie 2013. Malgré tout, il remporte entre autres Barcelone, Madrid et Rome sur son passage avant Roland-Garros.

Une finale avant l'heure

La demi-finale entre les deux hommes prend des allures de finale rapidement. Pourtant au début ils n'arrivent pas forcément à bien jouer en même temps et le score est de 1-1 après deux sets. Quand Nadal prend le large dans la troisième manche, gagnée 6/1, on se dit que le match est plié. A l'époque, seul John Isner avait réussi à pousser le Majorquin dans un cinquième set. D'ailleurs ce dernier a l'occasion de finir deux fois en servant pour le match mais le Djoker ne lâche rien et parvient à s'imposer au tie-break de manière exceptionnelle. Avant le dénouement final.

Le tournant du match

Dans le cinquième set, Novak Djokovic parvient à breaker le premier et semble le mieux armé pour battre Nadal à Roland-Garros pour la deuxième fois après Söderling. Mais à 4/3, un jeu très long est disputé et alors que le score est de 40-40, le Serbe s'avance trop près du filet pour jouer un smash et termine sa course dedans. La règle est claire : le joueur a interdiction de toucher le filet avant le deuxième rebond de la balle. L'arbitre donne donc le point à l'Espagnol qui reprend instantanément l'avantage psychologique en réussissant le débreak derrière. Finalement c'est à 8/7 qu'il réussira à faire plier le Serbe au terme d'un match de 4h37 qui aura tenu en haleine tout le monde. En perdant un break d'avance dans la cinquième manche, le Serbe a vécu ce que son adversaire a connu en finale de l'Open d'Australie 2012.