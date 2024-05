Tennis : En attendant Nadal, Roland-Garros reçoit une bonne nouvelle !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il dispute sa dernière saison, Rafael Nadal a connu une terrible désillusion en s'inclinant face à Hubert Hurkacz à Rome. Le Majorquin a été largement battu par le numéro 9 mondial et sa participation à Roland-Garros est plus que jamais remise en doute. Mais avant de savoir s'il va bien se rendre à Paris, le tournoi a reçu une bonne nouvelle après l'hécatombe des meilleurs joueurs du monde : Jannik Sinner sera bien présent.

Numéro 2 mondial, Jannik Sinner connaît un début de saison 2024 exceptionnel. Malgré tout, l'Italien a un peu ralenti la cadence lorsque la terre battue est apparue puisqu'il n'a pas gagné de tournoi et pire encore : il a déclaré forfait pour son Masters 1000. Absent à Rome, il jetait même un froid concernant sa présence à Paris à la fin du mois, une alerte physique qui ne serait plus qu'une histoire ancienne si l'on en croit les dernières informations.

Sinner absent à Rome

Forfait avant son quart de finale à Madrid, Jannik Sinner a confié souffrir de la hanche et alors qu'il avait fait de Rome un grand objectif avant Roland-Garros, il n'a pas pu disputer son tournoi. Le numéro 2 mondial a livré une conférence de presse dans laquelle il confiait qu'il n'était pas sûr de participer au prochain Grand Chelem, une catastrophe pour celui qui était sur une dynamique exceptionnelle depuis six mois. L'issue est connue et elle est positive.

Sinner bien à Roland-Garros

La décision n'aura finalement pas tardé puisque Jannik Sinner pourra bien jouer à Roland-Garros. « Les premiers signes en provenance de Turin concernant l’état de Jannik Sinner sont encourageants. Les contrôles ont donné des résultats positifs. D’un point de vue clinique, la situation ne semble pas préoccupante » révèle Sky Sport. C'est donc déjà une grande nouvelle pour le tournoi puisque pas mal de joueurs ont évoqué une blessure ces derniers temps.

De retour à la chasse

En talonnant Novak Djokovic de près, Jannik Sinner aura même l'occasion de lui prendre la place de numéro 1 mondial. En effet, le Serbe, toujours aussi étrange en 2024, s'est incliné pour son deuxième match à Rome et ne prendra pas d'avance avant Roland-Garros. Il est maintenant sous pression puisqu'au démarrage du deuxième Grand Chelem de l'année, il aura virtuellement plus de 800 points de retard sur l'Italien. Assistera-t-on à un changement de patron ?