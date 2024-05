Avant Roland-Garros, Nadal annonce un coup de théâtre pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Eliminé du Masters 1000 de Rome, Rafael Nadal n'est pas certain de se rendre à Paris pour disputer Roland-Garros. Encore en délicatesse avec son corps, le joueur espagnol pourrait se préserver en vue des Jeux Olympiques d'été. Avant de prendre sa retraite ? Pas si sûr. L'ancien numéro un mondial a laissé entendre qu'il pourrait poursuivre sa carrière, si le corps suit.

A bientôt 38 ans, Rafael Nadal commence à sentir les effets de l'âge sur son corps. Ces derniers mois, le joueur espagnol s'est éloigné du circuit en raison d'une série de blessures. Dernièrement, une douleur aux abdominaux l'a handicapé, notamment au service. Dans ces conditions, il n'est pas certain de voir Nadal fouler les courts de Roland-Garros. Encore loin de sa meilleure forme physique, il pourrait se préserver pour les Jeux Olympiques.

Nadal raconte son calvaire

Lors d'un entretien accordé à France TV , Nadal est revenu sur cette période délicate. « Ça a été des mois compliqués, parce qu’il y a eu beaucoup de périodes d’incertitude. Quand tu es blessé, que tu te casses quelque chose, tu as trois mois d’arrêt, tu le sais. Il y a un calendrier précis, tout est organisé et tu sais ce qui va se passer. Ce n’était pas le cas pour moi (…) Quand je me suis senti à nouveau bien en début d’année en Australie, j’ai eu des problèmes, notamment aux abdominaux. Beaucoup de choses se sont accumulées. Au niveau sportif, c’était au jour le jour, ce qui était difficile et frustrant » a c onfié l'ancien numéro un mondial.

Nadal prêt à prolonger le plaisir ?