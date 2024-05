Tennis : Avant Roland-Garros, Nadal se livre sur son calvaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au Masters 1000 de Rome, Rafael Nadal n'a pas pu rivaliser avec le 9ème joueur mondial Hubert Hurkacz. Loin du compte, l'Espagnol a affiché un niveau de jeu inquiétant à deux semaines de Roland-Garros. Sa décision concernant sa participation n'a pas encore été prise et c'est déjà un miracle de le voir sur le circuit après des longs mois de galère.

En marge du tournoi de Rome où il a été éliminé au deuxième tour, Rafael Nadal a accepté de répondre aux questions de France Télévisions pour l'émission Stade 2. Il est donc revenu sur ses longs mois de blessures qui l'ont complètement plombé et sa décision de prendre sa retraite est logique. Aura-t-on la chance de le voir évoluer à Roland-Garros ? C'est la question que tout le monde se pose et la réponse est plutôt positive.

Une période difficile

En se blessant au psoas début 2023, Rafael Nadal pensait pouvoir faire son retour plus tard dans la saison. En mai, il annonçait donc son forfait pour Roland-Garros et que la saison 2024 serait probablement sa dernière. Son convalescence a duré très longtemps et il ne savait pas quand il allait pouvoir reprendre. « Ça a été des mois compliqués, parce qu’il y a eu beaucoup de périodes d’incertitude. Quand tu es blessé, que tu te casses quelque chose, tu as trois mois d’arrêt, tu le sais. Il y a un calendrier précis, tout est organisé et tu sais ce qui va se passer. Ce n’était pas le cas pour moi. Après l'opération, je voulais avoir un calendrier clair pour m’aider. Mais quand je me suis senti à nouveau bien en début d’année en Australie, j’ai eu des problèmes, notamment aux abdominaux. Beaucoup de choses se sont accumulées. Au niveau sportif, c’était au jour le jour, ce qui était difficile et frustrant » dit-il.

Un corps en souffrance

Très souvent touché durant sa carrière, Rafael Nadal connaît parfaitement son corps et ses limites. C'est pour cela que depuis des semaines, il ne sait pas s'il ira à Roland-Garros. Il faut dire que le court, il n'évolue pas à son meilleur niveau, loin de là et forcément c'est inquiétant. « C’est vrai que mon corps a réagi moins bien que ce que j’espérais, surtout au début de l’année. Ça m’a fait de la peine de ne pas être à Monte Carlo, mais j’ai pu jouer à Barcelone, à Madrid, et maintenant à Rome. J’espère vraiment être à Roland-Garros » poursuit-il.

Une dernière danse obligatoire ?

Comment imaginer que Rafael Nadal ne dise pas au revoir à Roland-Garros ? Ce serait une terrible décision mais il faut bien avouer que le voir jouer juste pour faire une apparition serait illogique. L'Espagnol est un guerrier exceptionnel et il voudra forcément tout faire pour réussir à s'imposer. Est-ce que jouer dans son jardin lui permettra de se sentir encore plus fort que ces dernières semaines ? La réponse est attendue.