Tennis : Djokovic attaqué, un incident pas anodin ?

Présent à Rome pour son retour à la compétition après son absence à Madrid, Novak Djokovic a été éliminé dès le troisième tour face à Alejandro Tabilo après une prestation catastrophique. Le Serbe était loin du compte et ce n'est peut-être pas un hasard. En effet, il a reçu une gourde sur la tête à la sortie de son premier match (accidentellement) et cela pourrait avoir des conséquences.

Peut-on vraiment être aussi touché après avoir reçu une gourde sur la tête ? Il semblerait que ce petit incident ait eu des conséquences désastreuses sur l'état de forme du numéro 1 mondial. Novak Djokovic va maintenant se diriger vers Roland-Garros sans grands repères pour la première fois de sa carrière. Sa petite péripétie inquiète beaucoup de monde et elle a fait beaucoup parler ces derniers jours.

Djokovic en difficulté

Après sa défaite surprise où il a été absent du rendez-vous, Novak Djokovic a évoqué en conférence de presse qu'il est complètement différent depuis cet incident. Même s'il se sentait bien et que sa petite ouverture à la tête a été vite soignée, il a ressenti qu'il n'était plus le même. Il faut bien avouer que sa prestation interroge : il n'avait jamais perdu un match sur terre battue aussi rapidement, hors abandon.

Un accident plus grave que prévu ?

Quand on voit les images, on peut se dire que Novak Djokovic n'a pas connu une blessure grave. Mais même le plus anodin des incidents peut avoir des conséquences. « Une fois, lors des qualifications pour Wimbledon, j’ai perdu contre Marcus Willis. La veille, c’était un jour sans. À Aorangi Park, pour entrer, il y avait une sorte de cage dans laquelle il fallait grimper un peu, avec une sorte de rebord en haut, et sans faire attention, je l’ai heurté. Parfois, on se cogne la tête, surtout quand on est grand. Mais j’ai regardé mon bras, et il était plein de sang. J’ai perdu le match le lendemain, mais j’avais l’impression d’avoir bien joué. C’est une histoire que personne ne connaissait, mais je m’en souviens bien » a déclaré Medvedev après l'histoire de Djokovic à Rome.

Une situation inédite

Alors qu'il jouait déjà très peu en 2024, Novak Djokovic n'a toujours pas gagné de tournoi et surtout il arrivera à Roland-Garros dans une situation un peu particulière. En effet, il n'a joué que six matches sur la surface pour quatre victoires, un bilan bien loin de ses standards. A Rome, dans un tournoi qui lui a toujours jusque-là, il n'aura pas réussi à profiter de l'absence de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz entre autres, le plan parfait pour s'offrir un parcours de santé avant un Grand Chelem.