Tennis : Grosse frayeur pour Djokovic, il déballe tout

Alexis Brunet

Novak Djokovic n'est pas à la fête. Alors que débute bientôt Roland-Garros, le Serbe ne réalise pas une bonne préparation. Le Djoker n'a toujours pas remporté le moindre tournoi de la saison et il s'est fait éliminer au troisième tour à Rome. Nole a toutefois déclaré que la gourde qu'il avait reçue sur la tête l'autre jour l'avait beaucoup affecté.

Novak Djokovic est-il en mesure de gagner Roland-Garros ? La question se pose, car même si le Serbe est toujours numéro un mondial, il inquiète quelque peu. Le Djoker n'a pas gagné le moindre tournoi depuis le début de la saison et il a réalisé une nouvelle performance à Rome. Le natif de Belgrade s'est fait éliminer dès le troisième tour, ce qui est une grosse surprise.

Djokovic revient sur l'incident de la gourde

Après son troisième tour perdu face à Alejandro Talibo, Novak Djokovic est revenu sur l'incident de la gourde. En marge de son 32ème de finale face à Corentin Moutet, le Djoker avait reçu une gourde sur la tête, alors qu'il était en train de signer des autographes. Le numéro un mondial s'était alors effondré sur le sol, visiblement très touché. Cet évènement a affecté Djokovic et cela l'a peut-être desservi ce dimanche. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « On l'a vu à la vidéo, très clairement, c'était une situation malheureuse et malchanceuse pour moi. C'était un accident, le gars s'est penché par-dessus la barrière, la bouteille est tombée de son sac à dos et a atterri directement sur ma tête. C'était évidemment inattendu. Je ne regardais même pas en l'air. J'ai ressenti un coup très fort à la tête. Cela m'a beaucoup affecté. »

Tennis : Le clan Nadal lâche une révélation sur Djokovic https://t.co/h0WnG0NPuA pic.twitter.com/j2CqllDNHt — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

«J'ai eu des nausées, des vertiges, du sang»