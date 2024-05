Roland-Garros : Djokovic fait une terrible annonce

Alexis Brunet

Novak Djokovic n'est clairement pas dans la meilleure forme de sa vie. Alors qu'il déçoit globalement depuis le début de la saison, le Serbe a encore livré une performance très moyenne à Rome. Le Djoker s'est fait éliminer dès le troisième tour par Alejandro Talibo. Après la rencontre, Nole est revenu sur sa performance et il a également fait une annonce qui n'augure rien de bon pour une participation à Roland-Garros.

Cette année, Roland-Garros pourrait se dérouler sans certains des meilleurs joueurs du monde. Depuis le début de la saison, Rafael Nadal se bat pour être présent à Paris cet été. Mais pour le moment, rien n'indique que l'Espagnol sera de la partie, car il doit jouer avec un physique qui le laisse rarement tranquille. En plus du Majorquin, c'est le numéro un mondial qui pourrait également faire l'impasse sur le majeur français.

Djokovic a reçu un coup à la tête

Novak Djokovic est à la peine en ce moment. Le Serbe s'est notamment fait éliminer dès le troisième tour à Rome, face à Alejandro Tabilo. Au moment d'expliquer sa contre-performance, le Djoker a évoqué l'incident qui est survenu après son 32ème de finale face à Corentin Moutet. Nole avait reçu une gourde sur la tête, tombée depuis les tribunes, ce qui l'avait fait tomber au sol. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « On l'a vu à la vidéo, très clairement, c'était une situation malheureuse et malchanceuse pour moi. C'était un accident, le gars s'est penché par-dessus la barrière, la bouteille est tombée de son sac à dos et a atterri directement sur ma tête. C'était évidemment inattendu. Je ne regardais même pas en l'air. J'ai ressenti un coup très fort à la tête. Cela m'a beaucoup affecté. »

Tennis : Le clan Nadal lâche une révélation sur Djokovic https://t.co/h0WnG0NPuA pic.twitter.com/j2CqllDNHt — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Djokovic lâche une terrible annonce pour Roland-Garros