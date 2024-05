Il annonce le retour de Nadal à Roland-Garros !

Jean de Teyssière

Vainqueur de 22 titres du Grand Chelem dont 14 à Roland-Garros. Sur 115 matchs disputés à Paris, seuls trois ont été perdus. Deux joueurs, Soderling et Djokovic ont réussi à le battre. Pourtant, Rafael Nadal ne s'avance pas à Roland-Garros dans le costume de favori, comme c'était le cas les années précédentes. L'Espagnol a semé le doute sur sa participation, même si pour beaucoup, il viendra !

Sèchement battu par Hubert Hurkcaz à Rome la semaine dernière, le doute plane sur la participation de Rafael Nadal à Roland-Garros, le 20 mai prochain. Pénalisé par de nombreuses blessures ces derniers mois, Nadal n'est toujours pas à 100% physiquement et la perspective d'une cuisante défaite d'entrée Porte d'Auteuil pourrait augmenter sa réflexion autour d'un forfait...

«Ça ferait désordre de voir Nadal se faire humilier dès le premier tour»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , le journaliste Benoît Maylin a abordé la potentielle venue de Rafael Nadal à Roland-Garros : « Viendra ou viendra pas ? Je parle bien sûr de Rafa à Roland‐Garros. C’est la question à 1 million depuis qu’il a laissé planer le doute après sa défaite à Rome contre Hurkcaz. Enfin défaite… une fessée plutôt. Et c’est vrai que ça ferait désordre de voir Nadal se faire humilier dès le premier tour dans son tournoi qu’il a gagné 14 fois et où seulement deux joueurs ont réussi à le battre. Soderling et deux fois Djokovic, soit trois défaites en 115 matchs. Surtout qu’au départ de cette quinzaine au cours de laquelle il va fêter ses 38 ans, il ne sera pas protégé. »

«Je vous l’affirme, il n’est pas encore au musée, Rafa viendra !»