Tennis : Nadal au bord de la retraite, il se prépare aux adieux

De retour à la compétition à l'occasion de cette saison sur terre battue, Rafael Nadal n'a pu enregistrer que 5 victoires en 8 matches et il arrivera à Roland-Garros dans une situation totalement inédite pour lui s'il décide de jouer. Le Majorquin a déjà fêté sa dernière apparition à Madrid et à Rome, il a été éliminé dès le deuxième tour sans pour autant recevoir de grand hommage. Il est déjà heureux de pouvoir reprendre la compétition sur le circuit pour ses derniers mois...

Après sa blessure au psoas début 2023 qui l'a contraint à jeter l'éponge pour Roland-Garros, Rafael Nadal confiait à ce moment-là que la saison 2024 serait sa dernière sur le circuit. Si le doute plane encore sur la fin que l'Espagnol aimerait donner à sa carrière, il sait qu'il arrive au bout même s'il a une folle envie de se rendre compétitif dans les tournois qui ont compté pour lui au fil des années.

Une fin proche

Auteur d'un come-back incroyable en tout début d'année, Rafael Nadal s'était blessé à nouveau aux abdominaux au bout de trois matches. L'Espagnol a dû patienter longtemps avant de pouvoir reprendre et à Barcelone, il semblait tellement loin du compte. Le temps est compté pour celui qui a tout de même coché un étrange rendez-vous dans son calendrier. « Ce que j’ai dit, c’est que je croyais que ça pouvait être ma dernière saison. Même si je ne l’ai jamais assuré à 100%. C’est vrai que mon corps a réagi moins bien que ce que j’espérais, surtout au début de l’année » dit-il dans une interview à France TV.

Nadal en pleine tournée d'adieux ?

A Madrid, Rafael Nadal était convaincu de lui : il s'agissait de sa dernière apparition et le tournoi a prévu une belle cérémonie après sa défaite en huitièmes de finale, tout le contraire de Rome où il a quitté le tournoi en disant tout de même au revoir aux fans venus en nombre. « Ça m’a fait de la peine de ne pas être à Monte Carlo, mais j’ai pu jouer à Barcelone, à Madrid, et maintenant à Rome. J’espère vraiment être à Roland-Garros. Ce sont des tournois qui ont une valeur sportive et sentimentale pour moi. C’est difficile de l’expliquer avec des mots. Je nourris l’espoir de pouvoir jouer partout où je peux encore le faire » explique-t-il.

Quel calendrier ?

La principale préoccupation de Rafael Nadal en ce moment est plutôt autour de sa participation à Roland-Garros ou pas. Le Majorquin dévoile tout de même ses plans pour la fin de sa carrière et on peut penser que les hommages vont se poursuivre en 2024 même s'il livre quelques informations contradictoires. La bonne nouvelle est qu'il y a deux Roland-Garros en 2024...