Roland-Garros : Il annonce une mauvaise nouvelle à Djokovic

Le 26 mai prochain débute officiellement le premier tour de Roland-Garros. Cette année, il y a beaucoup de suspense pour savoir qui va succéder à Novak Djokovic. En effet, le Serbe n'est pas au top de sa forme, et il pourrait ne pas réussir à remporter une nouvelle fois le tournoi. D'autant plus que beaucoup de joueurs ont les capacités pour faire tomber le Djoker.

Plusieurs questions se posent avant le début officiel de Roland-Garros. La plus importante est peut-être de savoir si Rafael Nadal arrivera à briller pour ce qui sera probablement sa dernière participation au tournoi parisien. Mais la question peut également se poser pour Novak Djokovic qui est très en difficulté actuellement.

Djokovic aura de sacrés concurrents

Novak Djokovic n'a pas gagné le moindre tournoi depuis le début de la saison et il n'arrivera donc pas à Roland-Garros dans la forme de sa vie. Le Djoker s'était imposé l'année dernière, mais cette saison, ils sont nombreux à pouvoir faire tomber le Serbe. Selon Casper Ruud, Alexander Zverez mais également lui-même, seront de sacrés concurrents pour Djokovic. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis . « Il y a évidemment des joueurs qui arrivent à Roland avec de la confiance, ce qui est important quand on joue au tennis. Zverev est peut‐être celui qui a le plus de confiance depuis qu’il a gagné à Rome. J’ai également obtenu de très bons résultats au début de la saison sur terre battue et j’espère pouvoir retrouver ma meilleure forme à Genève et l’amener à Paris. »

Alcaraz et Sinner seront dangereux aussi