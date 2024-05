C'est son dernier Roland-Garros, Nadal a gardé le secret

Alexis Brunet

Depuis peu, Rafael Nadal est présent à Paris pour préparer au mieux Roland-Garros. Cette édition 2024 du majeur français pourrait bien être la dernière pour l'Espagnol. En tout cas, cela sera définitivement la dernière pour Nelson Monfort. Le journaliste a d'ailleurs déclaré que seul le célèbre gaucher était au courant, et ce, parmi tous les joueurs du circuit.

Roland-Garros 2024 débute officiellement le 26 mai prochain, mais beaucoup d'interrogations entourent le majeur parisien. Nul ne sait si Rafael Nadal et Novak Djokovic arriveront à être performants dans la capitale, eux qui ne sont pas au top de leur forme dernièrement. Toutefois, il le faudra bien, car pour l'Espagnol, cela sera peut-être la dernière fois qu'il participe au Grand Chelem français.

Nadal pourrait arrêter à la fin de la saison

Après presque un an d'absence, Rafael Nadal a fait son retour en début de saison. L'Espagnol souhaite disputer au moins une dernière saison sur le circuit, avant de mettre fin à sa carrière. Pour l'instant, il est peu probable que le Majorquin puisse aller un peu plus loin, car son corps le fait encore beaucoup souffrir. Il est donc possible que cela soit la dernière fois que le gaucher participe à Roland-Garros. On peut être sûr que, si c'est le cas, Nadal voudra réussir du mieux possible ses adieux.

Nelson Monfort va faire ses adieux à Roland-Garros