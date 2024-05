Nadal laisse son trône à Roland-Garros, c’est un événement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rafael Nadal sera-t-il présent ou non à Roland-Garros cette année ? Alors que sa participation reste encore incertaine, une potentielle victoire de l’Espagnol du côté de la Porte d’Auteuil l’est encore plus compte tenu de son état physique. Depuis 2005, très rares sont les joueurs à avoir réussi à briller lors du Grand Chelem parisien, devenu l’antre du taureau de Manacor.

Avec seulement onze rencontres sur le circuit ATP (sept victoires et quatre défaites) depuis le début de l’année et son retour sur les courts, Rafael Nadal aborde l’édition 2024 de Roland-Garros dans une position inédite. Pour la première fois de sa carrière, l’Espagnol est très loin d’apparaître comme l’un des favoris à la victoire finale et n’est même pas certain de pouvoir participer à son tournoi de prédilection. « Je ne veux pas entrer sur le court en sachant que je n’ai aucune option , a prévenu Nadal au micro de Stade 2. S’il y a une infime possibilité de gagner, je veux le tenter, je veux essayer. Mais s’il n'y a vraiment aucune chance, non, je préfère rester avec d’autres souvenirs ». Les chances d’un quinzième sacre pour le Majorquin sont effectivement minimes comme l’a relevée cette semaine Amélie Mauresmo, directrice de Roland-Garros, dans l’émission C à vous de France 5 : « Ça semble compliqué. On s’appuie sur ce qui s’est passé les dernières semaines, et on a vu que ce n’était pas le Rafa qui a gagné quatorze Roland-Garros qui s’est présenté sur le terrain ». Une aubaine pour les autres joueurs, qui ont cette fois-ci une chance de s’imposer.

2009 : enfin l’année de Roger Federer

Sacré à quatorze reprises du côté de la Porte d'Auteuil entre 2005 et 2022, Rafael Nadal n’a laissé que des miettes à ses adversaires au fil des années. L’Espagnol a d’abord enchaîné quatre victoires jusqu’en 2008, dont trois contre Roger Federer en finale. Le Suisse a finalement décroché son premier et unique Roland-Garros en 2009, face à Robin Söderling qui avait fait sensation dès les huitièmes en sortant le quadruple tenant du titre, souffrant ce jour-là comme le révélera quelques années plus tard Jo-Wilfried Tsonga : « Rafa ne le dira jamais parce qu’il n’aime pas s’exprimer comme ça, mais c’est vrai que lors de sa défaite, il était malade. Et on le savait tous qu’il avait une angine et qu’il n’était pas bien du tout . »

¡INOLVIDABLE! Hoy se cumplen 14 años (07-06-2009) del título de Federer en Roland Garros, tras derrotar a Soderling.Se convirtió en el 6° hombre en ganar el Grand Slam de carrera, es decir, los 4 Major, y empató a Sampras con ese récord de 14 Grand Slam.pic.twitter.com/Uuo7kyQrLv — Gustavo Goitía (@goitiatenis) June 7, 2023

2015 : la surprise Wawrinka

Rafael Nadal retrouve son trône l’année suivante, et jusqu’en 2014. L’année suivante, c’est Stanislas Wawrinka qui fait forte impression en s’imposant face au numéro 1 mondial Novak Djokovic, toujours en quête d’un premier Roland-Garros. Le Serbe pensait avoir fait le plus dur en quart de finale en éliminant Rafael Nadal puis Andy Murray, mais le compatriote de Roger Federer avait déjoué les pronostics en ce 7 juin.

TBT | Un día como hoy pero de hace 3 años, Stan Wawrinka (🇨🇭) se transformaba en el nuevo emperador francés, vencía a Novak Djokovic (🇷🇸) en la final de Roland Garros 2015. Revivimos el match point: pic.twitter.com/j9nroOFMWq — Drive Cruzado (@DriveCruzado) June 7, 2018

2016, 2021, 2023 : Djokovic prend le dessus

En 2016, Rafael Nadal manque pour la première fois de sa carrière la seconde semaine de Roland-Garros, la faute à une blessure au poignet gauche qui l’oblige à déclarer forfait à la veille du troisième tour face à son compatriote Marcel Granollers. « Ce matin, je voulais toujours gagner ce tournoi. Mais les médecins m’ont dit que ce n’était pas possible, que mon poignet sera à 100% cassé si je continue le tournoi. Je suis obligé de prendre cette décision très difficile pour moi », confie alors l’Espagnol. Novak Djokovic en profite pour aller chercher son premier Grand Chelem parisien en remportant la finale contre Andy Murray. Il est depuis le seul, en dehors de Rafael Nadal, à avoir trouvé le chemin de la victoire en France.

Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Novak Djokovic (33 ans) 🥳🎾 Retour sur sa balle de match à Roland Garros en 2016 face à Andy MurrayPour plus de tennis 🎾 https://t.co/GPXLOAjnkf pic.twitter.com/FHIimy2cjw — francetvsport (@francetvsport) May 22, 2020

L’année 2021 est marquée par un duel titanesque entre les deux hommes dans le dernier carré à l’issue duquel Nole s’impose en quatre sets. La rencontre est notamment marquée par un troisième set d’anthologie de 93 minutes à l’avantage du Serbe (7-4) qui renversera deux jours plus tard Stéfanos Tsitsipas, menant pourtant deux sets à rien.

The greatest match ever played on clay. Novak Djokovic beat Rafael Nadal, 3-6 6-3 7-6(4) 6-2, Roland Garros Semi-Final 2021. pic.twitter.com/2eUjuxGEWy — दिविर जैन (@divirj04) December 23, 2022