Tennis : Nadal vide son sac sur sa retraite

Jean de Teyssière

L'année 2024 devrait être la dernière de Rafael Nadal au plus haut niveau. Ensuite, il prendra sa retraite et rejoindra Roger Federer, retraité depuis 2022. Le champion espagnol, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem aura marqué l'histoire de son sport, au même titre que le Suisse et que Novak Djokovic. Mais le Majorquin aimerait qu'à son départ du monde du tennis, on se souvienne de lui pour plus que pour ses trophées.

Le tennis aura traversé une période faste avec Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal. Ces trois joueurs auront marqué l'histoire de leur sport, avec 66 titres du Grand Chelem remportés à eux trois. Deux ans après le Suisse, Rafael Nadal pourrait lui tirer sa révérence au tennis cette année, lui qui est miné par de nombreuses blessures depuis plus d'un an.

Nadal révèle ce qu'il aimerait qu'on garde de lui

Rafael Nadal se prépare pour le tournoi de Roland-Garros. Après avoir rejoué à Barcelone, Madrid et Rome, le Majorquin a une nouvelle fois été interpellé sur sa retraite, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « En fin de compte, ce qui me rendra fier et heureux, c’est quand je quitterai ce monde, si les directeurs de tournois, les personnes qui travaillent dans les tournois, le personnel, l’ATP, disent de la personne que j’étais sur le circuit, ou de ce que je suis en tant que personne plus qu’en tant que joueur de tennis. Parce qu’en tant que joueur de tennis, à la fin, nous avons les titres, nous avons les succès et c’est comme ça . »

Tennis : Le clan Nadal peste contre Federer https://t.co/Dj8LVeC2uG pic.twitter.com/SdbC8eZr7S — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

«J’ai accompli plus que ce dont j’avais rêvé»