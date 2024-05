Tennis : Le clan Nadal peste contre Federer

Alexis Brunet

Assurément, Rafael Nadal est l'un des meilleurs joueurs du monde. L'Espagnol a remporté de très nombreux tournois au cours de sa carrière, et notamment 22 majeurs. Il essayera d'ailleurs d'en remporter un 23ème à l'occasion de Roland-Garros, s'il y participe. Mais selon Toni Nadal, l'oncle du Majorquin, son neveu aurait pu remporter plusieurs autres Grand Chelem, si Roger Federer ne l'en avait pas empêché.

Rafael Nadal arrivera-t-il à remporter un nouveau majeur avant la fin de sa carrière ? Dans l'état actuel des choses, il est peu probable que l'Espagnol réussisse un tel exploit de nouveau. En effet, le gaucher doit faire face à de nombreuses blessures et il doit faire attention à son corps, sous peine d'une nouvelle rechute.

Une dernière folie à Roland-Garros ?

Ce qui est certain, c'est que malgré un physique en délicatesse, Rafael Nadal aura probablement très prochainement l'occasion de s'emparer d'un nouveau Grand Chelem. Dès le 26 mai débute officiellement Roland-Garros, un tournoi hautement symbolique pour l'Espagnol. Toutefois, on ne sait pas encore si ce dernier pourra se rendre à Paris et essayer d'y décrocher une quinzième couronne. Mais les fans du Taureau de Manacor croient dur comme fer à un dernier coup d'éclat de leur idole.

Federer a écoeuré plus d'une fois Nadal