Tennis : Le clan Nadal dévoile son plus grand rêve !

Alors qu'il fêtera ses 38 ans prochainement, Rafael Nadal dispute sûrement ses derniers tournois au niveau professionnel. Depuis deux ans, le Majorquin est gêné par les blessures et il a dû passer beaucoup de temps à l'infirmerie. Avant Roland-Garros, où il n'a pas encore assuré sa participation, il a réussi à enregistrer quelques victoires mais il est bien loin de ses standards. Dans quelques jours, il pourrait décider de participer au tournoi le plus important de sa carrière avec l'objectif fou de bien y figurer.

Il y a quelques semaines, Rafael Nadal confiait vouloir participer à Roland-Garros seulement s'il réussit à être compétitif. Le bilan n'est pas extraordinaire si l'on tient compte de ses standards mais il a tout de même réussi à engranger quelques victoires peut-être cruciales pour la suite de sa saison. Le Majorquin va peut-être disputer Roland-Garros pour la dernière fois de sa carrière et selon certaines personnes de son clan, il aurait quelque chose derrière la tête...

Nadal prêt pour le show ?

Eliminé au deuxième tour du Masters 1000 de Rome après une prestation plus qu'intrigante, Rafael Nadal comptait bien sur son aventure italienne pour se rassurer. Malheureusement, il faut bien avouer qu'il est encore loin du compte et il aura du mal à reprendre la main pour Roland-Garros. Grande satisfaction tout de même : en enchaînant les matches, il ne s'est pas reblessé et surtout il a tenu le choc. Son état n'a cessé d'évoluer depuis un mois et on sait bien qu'à Roland-Garros, il se transforme...



Un coup de théâtre à venir ?

Quand on s'appelle Rafael Nadal et que Roland-Garros est dans l'horizon, forcément on a envie de bien figurer et de gagner. Après une carrière remplie de succès, le Majorquin voudra faire honneur à son immense palmarès dans ce tournoi du Grand Chelem. « Il est toujours confiant grâce à sa mentalité et à sa façon d’être. Il ne va pas à Roland‐Garros pour perdre au deuxième tour, mais seulement s’il pense qu’il peut gagner le tournoi. Son rêve serait de gagner Roland‐Garros et de prendre sa retraite, mais je pense que s’il gagne, il voudra continuer. Il ne se retirera pas » confie Toni Nadal dans des propos rapportés par We Love Tennis .

La dernière occasion

Contraint de déclarer forfait en 2023, Rafael Nadal est en mesure de jouer au tennis cette fois-ci. Seulement, il n'oserait peut-être pas participer à Roland-Garros s'il sent qu'il ne pourra pas gagner. Malgré tout, ses récentes prestations restent plutôt positives. Il reste le maître incontesté à Paris et même quand il arrivait avec un peu moins d'assurance, il arrivait à passer outre pour gagner le tournoi. La réponse bientôt...