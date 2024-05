Tennis : Nadal en rajoute une couche sur la polémique

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs jours, la polémique enfle dans le monde du tennis concernant les nouveaux formats, plus longs, des Masters 1000. La donnée physique devient de plus en plus importante et les blessures s'accumulent. Par exemple, le tournoi de Rome doit déplorer les forfaits de Jannick Sinner et Carlos Alcaraz, qui se sont blessés à Madrid. Pour Rafael Nadal, qui avait déjà réagi à cette polémique récemment, il faut accepter ce nouveau tournant du tennis.

Vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, Rafael Nadal s'apprête à disputer son dernier tournoi de Roland-Garros. L'Espagnol, miné par les blessures depuis 1 an et demi peine à retrouver sa forme physique. Mais d'autres, plus jeunes, sont aussi touchés par les pépins physiques, comme Jannick Sinner et Carlos Alcaraz, forfaits à Rome.

«Les blessures ont toujours fait partie du sport»

Lorsqu'il était encore en course au Masters 1000 de Rome, Rafael Nadal avait été interrogé sur la polémique du changement de format des Masters, conduisant à plus de blessures : « Les blessures ont toujours fait partie du sport. Nous pouvons parler de ce problème pendant des heures. Les absences de Jannik et Carlos nous font en parler. Mais je pense que c’est une coïncidence. Quand vous poussez votre corps à l’extrême, vous finissez par vous blesser. Quand vous jouez et que vous travaillez dur, vous vous blessez. » Ce vendredi, il a à nouveau réagi à cette polémique.

«Vous ne pouvez pas vous plaindre de cela, vous acceptez ce qui se passe»