Nadal, Djokovic… Sensation à venir à Roland-Garros ?

Alors que Roland-Garros approche à grands pas (26 mai -9 juin), aucun favori ne se dégage pour l’édition 2024 du Grand Chelem parisien. De quoi promettre un tournoi ouvert, ce qui n’est pas pour déplaire à Andy Roddick, estimant qu’une quinzaine de joueurs peut prétendre à la victoire finale compte tenu des méformes des favoris habituels.

Avec 14 titres au compteur, Rafael Nadal n’a laissé que des miettes aux autres participants de Roland-Garros au fil des années. Une époque qui semble bien lointaine aujourd’hui alors que la présence de l’Espagnol cette année, déjà forfait en 2023, reste incertaine. « Je ne veux pas entrer sur le court en sachant que je n’ai aucune option. S’il y a une infime possibilité de gagner, je veux le tenter, je veux essayer. Mais s’il n'y a vraiment aucune chance, non, je préfère rester avec d’autres souvenirs », a lancé le gaucher espagnol, qui totalise onze matches depuis son retour à Brisbane en janvier. Mais Nadal n’est pas le seul à inquiéter en vue de Roland-Garros.

Pas de favori à Roland-Garros

Vainqueur l’année dernière, Novak Djokovic traverse une passe difficile, éliminé dès son deuxième match au Masters 1000 de Rome en affichant un niveau préoccupant. Derrière, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont aussi dans l’incertitude, embêtés par des problèmes physiques. Des favoris en difficulté qui font de l’édition 2024 de Roland-Garros l’une des plus ouvertes depuis de nombreuses années. « L’occasion se présente pour de nombreux joueurs que l’on ne considère pas forcément comme des favoris », analyse Andy Roddick pour Tennis Channel , relayé par We Love Tennis.

« Nous n’avons pas eu cette conversation depuis si longtemps »