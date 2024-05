Tennis : Nadal à Roland-Garros, son clan dévoile la réponse !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est la grande question du moment. Rafael Nadal tentera-t-il sa chance lors de la prochaine édition de Roland-Garros ? Le Majorquin penche plutôt pour oui d'après les dernières informations et son arrivée à Paris devrait avoir lieu dans quelques jours. Il devrait alors disputer pour la dernière fois le tournoi le plus important de sa carrière, lui qui avait promis qu'il ne jouerait que s'il pensait être à 100%.

Dans quelques jours, les meilleurs joueurs du monde se donneront rendez-vous à Roland-Garros pour tenter de remporter un tournoi du Grand Chelem dans le jardin d'un certain Rafael Nadal. Vainqueur à 14 reprises, le Majorquin est incertain comme l'année dernière. Cette fois-ci, ce n'est pas forcément à cause d'une blessure mais il n'est pas sûr de pouvoir être à 100% pour son tournoi préféré. Si les signes sont plutôt positifs, il faut s'attendre à tout. Nadal ne viendra pas pour faire ses adieux mais pour gagner le tournoi.

Des repères qui manquent

En passant un tour à Barcelone, trois à Madrid et seulement un à Rome, Rafael Nadal n'a pas connu une préparation idéale sur terre battue. Néanmoins ces huit matches ont permis de voir une montée en puissance même s'il manque encore de la compétition au Majorquin. Forcément, après autant de temps loin des courts, il était difficile de rejouer à un gros niveau dès le début. « Il revient de loin, avec diverses blessures au cours de ces derniers mois. Il est clair qu’il manque un peu de rythme de compétition. Il y a eu une évolution depuis Barcelone sur le plan physique et mental, mais surtout il a désormais certaines garanties de pouvoir tenir un match en cinq sets » dit Carlos Moya dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Tennis : Face à l'hécatombe, il lance un grand défi https://t.co/eiTltCX1y4 pic.twitter.com/dT5izlvvKM — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

« L’idée est d’être à Roland‐Garros la semaine prochaine »

Eliminé au deuxième tour à Rome en étant loin d'afficher un niveau de jeu satisfaisant, Rafael Nadal doit donc décider s'il veut tenter sa chance dans son jardin. Le Majorquin qui fêtera bientôt ses 38 ans sait qu'il s'agit de sa dernière chance et forcément, il a envie de gagner. Mais à l'heure actuelle, il paraît difficile de le voir s'imposer. « L’idée est d’être à Roland‐Garros la semaine prochaine, mais nous n’avons encore rien décidé. Nous avançons petit à petit, en essayant d’accélérer le rythme » poursuit l'entraîneur du Majorquin.

Un espoir fou

Rafael Nadal confiait il y a quelques semaines qu'il ferait tout pour être présent à Roland-Garros en bonne forme. S'il n'est pas assez satisfait de son physique, il ne participera pas. Mais il a aussi dit que tant qu'il y a un mince espoir, il tentera quand même sa chance. Une chose est sûre, son parcours sera très surveillé s'il décide de venir à Paris, notamment car il peut tomber sur n'importe qui dès le premier tour !