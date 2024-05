Tennis : Nadal a tout gâché, il dévoile tout !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans quelques jours, Rafael Nadal annoncera peut-être qu'il va disputer pour la dernière fois de sa carrière le tournoi de Roland-Garros, la compétition la plus importante pour lui. Le Majorquin de bientôt 38 ans a très peu joué depuis deux ans en raison des blessures et on a bien vu lors des précédentes semaines qu'il manquait encore quelque chose pour retrouver le vrai Rafa que l'on connaît. Il faut bien avouer que son absence laisse des perspectives à d'autres joueurs qui ont bien envie de marquer les esprits.

Vainqueur à 14 reprises à Roland-Garros, Rafael Nadal a montré au fil des années une domination exceptionnelle, du jamais vu pour un joueur dans le monde du tennis. Le Majorquin est devenu la référence sur terre battue et pour tous les joueurs, le battre sur cette surface, en particulier à Roland-Garros, relève du "défi ultime". Certains s'amusent tout de même à imaginer à quoi ressemblerait le tennis si jamais il n'avait pas existé...

Federer au sommet ?

Auteur d'un parcours incroyable au milieu des années 2000, Roger Federer a longtemps dominé seul le tennis avant qu'un Espagnol vienne le challenger et le dépasser. S'il gagnait souvent sur dur au début, sur terre battue, sa route a été souvent barrée par Rafael Nadal. Le Majorquin a empêché le Maestro pendant longtemps de soulever le trophée à Roland-Garros, chose qu'il a finalement réussi en 2009 en battant Robin Söderling en finale. « Si Rafa n’avait pas existé, Roger aurait sûrement cinq à six Roland‐Garros de plus à son palmarès. À ce sujet, je pense que Roger aurait pu gagner davantage de tournois sur terre battue s’il ne s’était pas perdu quelquefois dans sa stratégie qui consistait à vouloir dominer Nadal dans sa propre filière. Mais Rafa, quel génie, quelle force de caractère ! Il a eu des blessures, il est toujours revenu. Son départ sera une vraie perte, car c’est beaucoup plus qu’un champion de tennis » s'est récemment exprimé Michael Llodra, ancien 21ème joueur mondial, dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Tennis : Sinner fait demi-tour, gros danger pour Roland-Garros https://t.co/O9PpQFAxAz pic.twitter.com/2DL0LCWV7e — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Nadal et Federer ont disputé 6 duels à Roland-Garros

Dans les années 2000, c'était le rendez-vous de la quinzaine : Rafael Nadal contre Roger Federer en finale d'un tournoi du Grand Chelem. A Roland-Garros, les deux hommes ont d'abord croisé leur route quatre années d'affilée entre 2005 et 2008 et le résultat a été le même à chaque fois. C'est même en 2008 que l'Espagnol, sans pitié, inflige sa défaite la plus sèche au Suisse en Grand Chelem (6/1 6/3 6/0) en finale. En 2011, Federer fait l'exploit d'éliminer Djokovic en demi-finales, auteur d'une série impressionnante de victoires (41), ce qui enlève une belle épine du pied à Nadal en finale. Enfin, les deux hommes se sont retrouvés en 2019 en demi-finales, disputant un beau duel dans le fort vent qui soufflait ce jour-là, avec toujours le même résultat.

Une domination surhumaine

Personne dans le tennis n'a dominé un tournoi comme Nadal domine à Roland-Garros. Le Majorquin a en plus gagné le tournoi à quatre reprises sans perdre le moindre set et ses principaux adversaires auraient pu ne jamais gagner Roland-Garros. Roger Federer a saisi sa chance en 2009 en sortant vainqueur d'un tournoi difficile où il a été proche de la défaite et Novak Djokovic a dû attendre 2016 avant de lever les bras. Qui soulèvera le trophée en 2024 ?