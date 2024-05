Tennis : Il annonce les futurs Federer et Nadal !

Jean de Teyssière

Durant plus de 20 ans, Roger Federer et Rafael Nadal ont offert à tous les fans de tennis une rivalité exceptionnelle. Rejoints ensuite par Novak Djokovic, les deux hommes ont laissé une trace indélébile et nombreux sont ceux qui cherchent à savoir quelle sera la future rivalité. Pour Carlos Moya, ancien numéro 1 mondial, Jannick Sinner et Carlos Alcaraz peuvent le devenir.

Entre Jannick Sinner et Carlos Alcaraz, l'avantage est pour l'instant pour l'Espagnol. Il a déjà remporté deux tournois du Grand Chelem à 20 ans, l'US Open et Wimbledon tandis que l'Italien n'en a remporté qu'un seul, en janvier dernier : l'Open d'Australie. Ces deux joueurs semblent partis pour offrir un joli bras de fer tout au long de leur carrière, comme l'ont fait avant eux Rafael Nadal et Roger Federer.

«Roger et Rafa, c’était une guerre qui a duré 20 ans et ils ont toujours été là»

Pour l'ancien numéro 1 mondial Carlos Moya, la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannick Sinner pourrait ressembler à celle du duo Nadal-Federer, comme il l'explique dans des propos rapportés par We Love Tennis : « Il est très difficile de prédire ce qui va se passer dans les dix prochaines années, mais il est clair qu’en ce moment, c’est une bataille qui existe entre deux grands joueurs… Mais Roger et Rafa, c’était une guerre qui a duré 20 ans et ils ont toujours été là. »

«Sur les trois prochaines années, il est clair que ce sera la grande bataille»