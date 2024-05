Tennis : Djokovic, Nadal, Federer...Une star a tranché pour le GOAT

Benjamin Labrousse

Actuel numéro un mondial, Novak Djokovic connaît un début d’année compliqué. Néanmoins, pour beaucoup, le Serbe est tout simplement le meilleur joueur de l’histoire, devant des légendes comme Rafael Nadal et Roger Federer. Star de l’ATP, Nick Kyrgios a récemment clamé son amour de Djokovic, affirmant que ce dernier dominait largement ce débat de GOAT.

S’il n’a encore rien gagné en 2024, Novak Djokovic reste une légende absolue. Le Serbe peut frapper à tout moment, et pourrait très clairement inverser la tendance du côté de Roland-Garros (à partir de lundi prochain). Récemment, Nole était présent aux côtés de Nick Kyrgios pour le podcast du tennisman australien intitulé « Good Trouble ».

Tennis : Djokovic pète les plombs, il s'explique https://t.co/JcUKSwFpcF pic.twitter.com/sg2JTPZt2y — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

« Tu es le plus grand joueur de tous les temps, haut la main »

Au sein du dernier épisode, Nick Kyrgios, battu en finale de Wimbledon par Djokovic en 2022, a affirmé que ce dernier était le meilleur joueur de tous les temps : « On ne peut pas partir sans parler des discussions sur le GOAT. Est‐ce que ça te dérange vraiment quand les gens te comparent avec Nadal et Federer ? Parce que j’adore ça. J’adore ce débat parce que je vous ai battus tous les trois. Je trouve ça hilarant. J’étais un gros gamin de Canberra et je n’aimais pas ce sport. Et là, je joue contre le plus grand de tous les temps. Pour moi, tu es le plus grand joueur de tous les temps, haut la main. Il n’y a pas de débat, mais je me demande si toutes ces discussions sur Federer, Nadal et toi te dérangent » , a ainsi lâché l’Australien face au numéro un mondial.

« Je ne vais pas dire que je suis le meilleur de tous les temps »