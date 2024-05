Tennis : Djokovic sans titre, il révèle pourquoi c'est un échec

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison très inquiétant, Novak Djokovic est peut-être en train de connaître un certain déclin à l'aube de fêter ses 37 ans. Le Serbe n'avait qu'un seul objectif ces dernières années : tout gagner pour être le meilleur. Il faut dire qu'il a réussi brillamment cette tâche même s'il ne lui reste qu'un seul titre à décrocher pour compléter son palmarès : les Jeux olympiques. En attendant cet événement, c'est son ancien coach qui se confie sur l'état d'esprit du numéro 1 mondial.

En arrivant dans l'ombre de Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic a eu bien du mal à s'imposer auprès des fans puisqu'il a été vu comme le vilain petit canard. Malgré tout, force est de constater que tennistiquement, un joueur aussi fort n'avait jamais été vu. Toute sa vie, il a voulu faire de lui le meilleur et être le meilleur signifie gagner tous les tournois. C'est avec ce niveau d'exigence que l'on arrive à ses objectifs.

Seul objectif : gagner

C'est évidemment le rêve de tout le monde mais Novak Djokovic sait qu'il a les armes pour gagner n'importe quel tournoi. Alors quand les choses ne vont pas dans son sens, c'est évidemment dur à encaisser. « Lorsque vous entraînez Novak Djokovic, tout autre chose que remporter le titre dans n’importe quel tournoi est un échec. Cela représente beaucoup de pression à gérer. Novak est très exigeant. Quelque chose de nouveau doit arriver chaque jour, il veut toujours s’améliorer. Si vous ne pouvez pas le gérer, il vaut mieux ne pas accepter le poste du tout » confie d'abord Goran Ivanisevic, désormais ex-entraîneur du numéro 1 mondial.

Une association gagnante

Avec Goran Ivanisevic à ses côtés, Novak Djokovic a réussi la meilleure période de sa carrière en termes de titres du Grand Chelem. Le Serbe s'est bonifié avec le temps et malgré son âge, il continue d'évoluer à un niveau hallucinant. « La langue m’a certainement aidé – nous n’avions aucune barrière entre nous. Avec Novak, c’est comme ça : vous n’avez que quelques secondes pour lui expliquer quelque chose. Il veut alors savoir 15 choses à la fois, mais vous n’avez que trois secondes pour le faire. Il faut donc essayer de tout résumer de manière intelligente. Cela peut être difficile, mais j’ai apprécié ça avec Novak » poursuit le Croate dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Début de saison perturbé

La saison 2024 n'a pas commencé de la meilleure des manières pour Novak Djokovic. Déchu de son titre à l'Open d'Australie, il a fini par dire au revoir à Goran Ivanisevic après six ans de grand bonheur et aussi de terribles coups durs. Les deux hommes ne tomberaient plus d'accord et forcément, on se demande si c'est une explication à la méforme du numéro 1 mondial qui semble parfois très loin de son meilleur niveau.