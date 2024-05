Tennis - Roland-Garros : Zverev, le grand outsider ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la cinquième place mondiale depuis quelques semaines, Alexander Zverev semble avoir retrouvé son tennis même si pour le moment, il ne gagne pas de tournoi. A Rome, il est présent en demi-finales et il est le favori pour s'imposer dans ce Masters 1000, la parfaite manière de se préparer en vue de Roland-Garros. L'Allemand peut s'appuyer sur un secteur du jeu où il excelle pour dominer ses adversaires et vendredi, il affrontera la surprise Alejandro Tabilo.

A l'heure où les meilleurs joueurs du monde sont en souffrance et qu'ils ne semblent pas dans la forme de leur vie à l'approche de Roland-Garros, certains pourraient en profiter pour se faufiler vers les sommets. C'est le cas d'Alexander Zverev, premier joueur du reste du monde derrière le top 4, qui pointe le bout de son nez au bon moment. Attention, en Grand Chelem, les enjeux sont encore plus importants et il faut se surpasser pour arriver au bout.

Montée en puissance

Pas forcément bien inspiré depuis le début de la saison sur terre battue, Alexander Zverev réalise pour l'instant la semaine parfaite à Rome. Dans ce tournoi qu'il a déjà remporté une fois en 2017, il est en train de monter en puissance et de retrouver la confiance à une semaine de Roland-Garros. « J’attendais beaucoup de la saison sur terre et les premiers tournois ne se sont pas bien passés, mais maintenant je me sens à l’aise à Rome. Je sais ce que c’est que de gagner ici, mon tennis s’adapte bien à ces conditions et j’ai l’impression d’avoir un bon rythme de balle et de l’intensité dans les jambes » a-t-il révélé récemment.

Impeccable au service

Très grand, Alexander Zverev peut faire parler sa puissance au service et cette semaine à Rome, ce coup lui rapporte énormément de points. En effet, même sur terre battue, il est capable de se sublimer et lors de ses quatre premiers matches, il n'a été breaké qu'à une seule reprise. Dernière victime en date : Taylor Fritz mercredi, battu en deux petits sets sans concéder la moindre balle de break. « Un bon service c’est aussi une façon de pouvoir prendre plus de risques dans le jeu et notamment en fond de court. Pour moi, c’est le coup le plus important pour un joueur de tennis moderne » rajoute-t-il dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Les dents longues à Roland-Garros

Demi-finaliste des trois éditions précédentes, Alexander Zverev pourrait arriver avec de grandes ambitions à Roland-Garros. L'Allemand, désigné à ses débuts comme l'un des meilleurs de sa génération, n'a toujours pas réussi à décrocher le moindre titre en Grand Chelem. C'est peut-être l'occasion pour lui d'enfin conjurer le mauvais sort même s'il a souvent montré ses limites dans ces grands rendez-vous. Autre point délicat pour lui : son procès aura lieu pendant le tournoi.