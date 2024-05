Tennis : Sinner fait demi-tour, gros danger pour Roland-Garros

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 2 mondial, Jannik Sinner a dû déclarer forfait pour le Masters 1000 de Rome. L'Italien souffre de la hanche et il agit avec beaucoup de prudence concernant son corps, qui a parfois subi quelques mésaventures au tout début de sa carrière. Une bonne nouvelle semblait arriver pour lui puisqu'il semblait prêt pour disputer Roland-Garros. D'après la presse italienne, il serait sur le point de déclarer forfait, une terrible nouvelle pour le Grand Chelem parisien.

Auteur d'un début de saison époustouflant, Jannik Sinner est la grande référence en ce moment. L'Italien a enchaîné les victoires et il n'a perdu que deux matches en 2024. A l'approche de la saison sur terre battue, son niveau a un peu baissé et sur une surface un peu plus exigeante, il a fini par se blesser. Alors qu'il comptait sur le tournoi de Rome pour monter en puissance, il pourrait prendre une décision difficile mais utile pour la suite de sa saison, voire de sa carrière.

Sinner blessé à la hanche

En déclarant forfait avant son quart de finale à Madrid, Jannik Sinner a décidé avec beaucoup de prudence de déclarer forfait pour son tournoi à Rome. Présent au Foro Italico pour s'exprimer devant la presse, on sentait qu'il voulait se montrer précautionneux pour éviter de faire trop d'efforts avant Roland-Garros. Sa blessure serait traumatique au niveau de la hanche et le fait souffrir et contrairement aux premières informations que l'on avait sur lui, sa participation pour Roland-Garros est plus que remise en cause.

Vers un forfait pour Roland-Garros ?

D'après la Gazzetta dello Sport , les dernières nouvelles ne sont pas bonnes et Jannik Sinner devrait déclarer forfait pour le deuxième Grand Chelem de l'année. En effet l'Italien pourrait décider d'éviter de jouer pour faire en sorte que sa blessure ne devienne pas chronique et ne gâche la suite de sa carrière. Le média italien rajoute que c'est ce que les médecins lui conseilleraient de faire et il va falloir peut-être penser que c'est la fin de la domination de Jannik Sinner en 2024.

Une place à prendre

En participant à Roland-Garros, Jannik Sinner avait devant lui une chance incroyable de prendre le trône à Novak Djokovic. L'Italien s'est rapproché du Serbe ces derniers mois au classement et au moment de démarrer le deuxième Grand Chelem de l'année, il partait avec une avance virtuelle comme le Djoker est tenant du titre. Toutefois, même s'il ne joue pas à Roland-Garros, Djokovic est obligé d'atteindre au moins la finale pour rester numéro 1 mondial. Vu sa forme du moment, la tâche s'annonce tout de même un peu compliquée.