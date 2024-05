Tennis : Viré par Djokovic, il confirme un clash ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Remercié par Novak Djokovic il y a quelques semaines, Goran Ivanisevic est sorti du silence ce mardi. Pour la première fois, le champion croate a évoqué cette séparation et confirmé que tout n'était pas rose avec le joueur serbe. L'ancien vainqueur de Wimbledon a, plus ou moins, évoqué des tensions avec son ancien poulain, qui tente de se relancer avant Roland-Garros.

Novak Djokovic vit des moments troubles. Depuis le début de la saison, le joueur serbe est loin de son meilleur niveau. Eliminé dès les 16ème de finale du Masters 1000 de Rome, le numéro un mondial espère se refaire une santé avant Roland-Garros, qui débutera le 26 mai prochain. Dans son box, on ne devrait pas croiser Goran Ivanisevic. Le Croate a été remercié par Novak Djokovic il y a quelques semaines.

« Merci pour tout mon ami »

Sur les réseaux sociaux, le Serbe avait tenu à le remercier. « Notre alchimie sur le terrain a connu des hauts et des bas, mais notre amitié a toujours été solide. En fait, je suis fier de dire (pas sûr qu'il le soit) qu'en plus de gagner des tournois ensemble, nous avons également eu une bataille parallèle à Parchisi (un jeu de société)… pendant de nombreuses années. Et ce tournoi ne s'arrête jamais pour nous. Merci pour tout mon ami. Je t'aime » avait-il lâché.

Ivanisevic lâche ses vérités