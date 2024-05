Tennis : Face à l'hécatombe, il lance un grand défi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Loin de ses standards lors de la deuxième moitié de la saison 2023, Stéfanos Tsitsipas a fini par sortir du top 10, lui qui n'arrivait plus à maintenir des résultats corrects. Le Grec, hors du coup, semblait à la peine et au démarrage de la saison sur terre battue, il a complètement changé. Mieux sur le court et dans son esprit, il a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant à Monte-Carlo, validant ainsi son retour dans le top 10. Jusqu'à se propulser parmi les favoris de Roland-Garros ?

L'édition 2024 de Roland-Garros semble être la plus imprévisible des 20 dernières années. Au vu de la forme des uns et des autres, il est difficile de dire qui sera le grand favori et c'est pour cela que d'autres noms ressortent. C'est le cas pour Stéfanos Tsitsipas, qui joue mieux maintenant que la terre battue a refait son apparition. Le Grec, finaliste de l'édition 2021, ne cache plus ses ambitions.

Tsitsipas installé dans le top 10

Figure emblématique du circuit masculin depuis des années, Stéfanos Tsitsipas semblait entamer une courbe descendante dans sa carrière. Malgré tout, il a relevé la tête en remportant Monte-Carlo pour la troisième fois, ce qui lui permet de revenir largement dans le top 10. « Je suis heureux d’être revenu dans le top 10. Commençons par là. J’ai été en dehors du top 10 pendant un certain temps. Cela m’a fait un peu mal. C’est donc un grand sentiment que d’être de retour. Je veux maintenant me fixer de nouveaux objectifs » promet-il dans des propos rapportés par We Love Tennis .

Tennis : Dans le dur, il annonce du lourd pour Djokovic https://t.co/1Vr9NWeUAR pic.twitter.com/UVw05yfYFF — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

Favori pour Roland-Garros ?

Alors qu'on le pensait perdu il y a encore deux mois, Stéfanos Tsitsipas est revenu sur le devant de la scène au bon moment et il pourrait profiter de la délicatesse des uns et des autres pour réussir à faire son chemin. « Je veux atteindre de nouveaux sommets. Il m’en faut encore quelques‐uns. Vous voyez ce que je veux dire ? J’ai besoin de quelques victoires supplémentaires. J’ai besoin de quelques matchs plus importants, plus difficiles, où je devrai les endurer et les gagner » poursuit-il. On imagine alors qu'il évoque subtilement Roland-Garros...

Une place à prendre

En voyant l'état de forme de Novak Djokovic combiné aux blessures de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner, qui pourrait être forfait, d'autres joueurs pourraient réussir à s'immiscer dans la brèche comme Stéfanos Tsitsipas. Ces derniers temps, on lui reprochait son revers à une main trop faible pour rivaliser face à la puissance mais sur terre battue, il a réussi à s'adapter légèrement, comme c'était le cas à Monte-Carlo. La question est maintenant de savoir s'il est capable de le réaliser maintenant.