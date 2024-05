Tennis : Le clan Nadal balance sur sa retraite !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A bientôt 38 ans, Rafael Nadal devrait disputer, dans les prochains jours, son dernier Roland-Garros. Selon son entourage, le joueur espagnol devrait finalement participer au Grand Chelem parisien, malgré sa forme physique. Son entraîneur, Carlos Moya, devrait se tenir à ses côtés. L'ancien joueur a reconnu que ce tournoi pourrait être l'un de ses derniers.

La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, Rafael Nadal a été surpris en train de taper la balle à haute intensité dans son académie de Manacor. Des images qui ne font que confirmer la tendance autour de la participation du joueur espagnol à Roland-Garros. Contacté par As , son entourage a confirmé qu'il devrait se rendre à Paris pour participer au deuxième Grand Chelem de la saison.

Nadal en pleine tournée d'adieux ?

Ensuite, Nadal devrait rester au sein de la capitale française pour participer aux Jeux Olympiques de Paris, notamment en double avec Carlos Alcaraz. La suite dépendra de ses résultats, de ses sensations, mais aussi de son corps. Une nouvelle blessure pourrait bien le pousser, définitivement, vers la sortie. Son entraîneur, Carlos Moya, confirme que la carrière de son poulain ne tient qu'à un fil.

« Chaque match qu’il joue pourrait être son dernier »