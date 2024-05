Nadal : Roland-Garros vend la mèche !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le suspense plane toujours sur la présence de Rafael Nadal à Roland-Garros la semaine prochaine, alors que l’Espagnol réalise très probablement sa dernière année sur le circuit ATP. Directrice du Grand Chelem parisien, Amélie Mauresmo imagine et espère voir l’ancien numéro 1 mondial présent du côté de la Porte d’Auteuil, avec un rendez-vous spécial qui se prépare…

Alors que les qualifications de Roland-Garros démarrent ce lundi avant le début du Grand Chelem parisien la semaine prochaine, on ne sait toujours pas si Rafael Nadal sera présent dans la capitale. Il existe en effet un doute sur l’état de l’Espagnol, qui n’envisage pas de prendre part à l’événement si son physique ne suit pas. Directrice du tournoi, Amélie Mauresmo a livré son ressenti.

« Je pense que Rafael Nadal va venir »

« J’attends de le voir concrètement à Roland‐Garros dans le stade pour être certaine. Je pense que Rafael Nadal va venir, il en a l’intention pour l’instant. Je crois qu’il réfléchit dans son coin, il peaufine sa préparation. Il n’a pas envie de venir à moitié. Il a cette envie, c’est l’endroit où il s’est senti le mieux. Et en même temps, il a beaucoup de doutes par rapport au fait qu’il va pouvoir ou non être opérationnel physiquement et défendre ses chances à 100%. On croise les doigts, on touche du bois », a confié Amélie Mauresmo dans l’émission C à vous sur France 5 . La boss de Roland-Garros reste en tout cas lucide sur les chances d’assister à un quinzième sacre de Nadal à Paris.

Une cérémonie est imaginée par Amélie Mauresmo