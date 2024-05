Roland-Garros annonce la couleur pour Rafael Nadal

La rédaction

C’est son tournoi, et ce sera peut-être son dernier. A partir du 26 mai, Rafael Nadal disputera ce qui s’apparente à son probable dernier Roland-Garros. Si l'Espagnol ne sera pas dans les meilleures dispositions pour glaner un dernier titre, lui qui revient toujours d’une blessure qui l’a éloigné des courts pendant près d’un an, Nadal aura à cœur de réussir sa compétition. Directrice du tournoi, Amélie Mauresmo s'est confiée sur la présence du maitre des lieux.

Une dernière participation pour une dernière victoire ? 19 ans après son premier Roland-Garros, Rafael Nadal s’apprête à jouer ce qui s’apparente être sa toute dernière tentative. 14 fois vainqueur, l’Espagnol tentera d’aller décrocher un 15ème titre. Forcément, cette probable dernière participation est un évènement. Interrogée par Eurosport , Amélie Mauresmo, directrice de Roland-Garros, s’est exprimée sur la dernière de Rafael Nadal à Paris.

C'est son dernier Roland-Garros, Nadal a gardé le secret https://t.co/I5GfC1mDyw pic.twitter.com/fCC9b7fxcV — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

« C'est le tournoi le plus important de sa carrière »

Amélie Mauresmo a d’abord tenu à souligner la symbolique de voir Rafael Nadal jouer son dernier tournoi à Roland-Garros. Elle ne semble pas douter de l’était de forme de l’Espagnol : « Comment je le sens pour Nadal à Roland-Garros ? En fait, moi, je prends un peu de recul par rapport à ça, dans le sens où c'est lui qui est en maîtrise de la chose. Et encore, ce n'est pas forcément lui complètement. Je sais qu'on le voit, c'est son corps qui va dicter cette décision. Donc, je suis un peu philosophe par rapport à tout ça. Bien sûr, on a envie de le voir ici. On a envie de le voir à Roland-Garros. Il est chez lui. Il le dit lui-même, c'est le tournoi le plus important de sa carrière. Rafa et Roland-Garros, leur histoire est intimement liée maintenant. Donc oui, on a envie de le revoir ici. Mais physiquement, je n'ai pas l'impression qu'il ait eu de souci sur les derniers tournois qu'il a pu jouer. »

« une manière de lui rendre hommage ? Bien sûr qu'on a réfléchi. »