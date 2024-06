Ibrahimovic et Neymar s’invitent dans le mercato du PSG !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain cherche des renforts pour relancer son projet après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Plusieurs noms ont été évoqués, mais il y en a un qui revient sans cesse et c’est celui de Rafael Leão, que Luis Campos connait très bien depuis son passage au LOSC.

On pensait que le PSG allait rapidement régler la succession de Kylian Mbappé, dont le départ semble être acté depuis au moins le mois de février dernier. Pourtant, les Parisiens patinent toujours et ont notamment essuyé deux échecs cuisants dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia, que le Napoli ne veut pas lâcher.

Le retour de la piste Leão ?

Ainsi, une vieille piste pourrait bien redevenir d’actualité. La Gazzetta dello Sport parle en effet ce jeudi de Rafael Leão, ancien protégé de Luis Campos au LOSC. Star de l’AC Milan, il pourrait partir grâce à une clause de 175M€, mais un transfert semble pour le moment assez compliqué à envisager. Le PSG n’est d’ailleurs pas le seul club sur le coup, puisqu’en Arabie Saoudite Al Hilal aurait vraisemblablement formulé une offre de 100M€ pour s’attacher les services du Portugais.

Ibrahimovic et Neymar se le disputent