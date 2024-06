PSG : Une bombe à retardement sur le mercato ?

Axel Cornic

Grande priorité lors du mercato estival 2023 selon nos informations, Victor Osimhenne semble plus intéresser le Paris Saint-Germain. Luis Enrique pousserait plutôt pour son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia et l’avenir du buteur nigérian à la clause de départ fixée à 130M€ semble inquiéter de plus en plus en Italie, surtout au sein de son club du Napoli.

C’est une situation assez surprenante. Considéré comme l’un des meilleurs buteurs de sa génération, Victor Osimhen ne semble pas vraiment attiser un grand intérêt sur le marché des transferts. Nous vous révélions pourtant sur le10sport.com que Luis Campos avait fait des pieds et des mains pour l’avoir au PSG il y a un an.

« La clause est très élevée, pas beaucoup de clubs peuvent se le permettre »

Expert du mercato, Dario Canovi a été interrogé sur ce calme surprenant autour d’Osimhen, avec le PSG qui n’aurait toujours pas formulé la moindre offre pour le moment. « La clause est très élevée, pas beaucoup de clubs peuvent se le permettre et les performances du Nigérian cette année n'encouragent pas à faire une telle dépense » a-t-il analysé, au micro de Radio Marte .

« Ce serait un réel problème pour Naples de le garder »