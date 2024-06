Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, les noms de Khvicha Kvaratskhelia et de Victor Osimhen ont été associés avec insistance au PSG. Le club parisien pourrait recruter les deux joueurs de Naples, mais pas dans le même temps, tandis que de son côté, le club italien serait prêt à conclure un deal surprenant avec les Rouge et Bleu sur le marché des transferts. Explication.

L’été s’annonce chaud pour le PSG, qui a lancé les premières hostilités sur le mercato en recrutant le gardien russe Matvey Safonov. Mais désormais, l’un des gros dossiers pour les dirigeants parisiens sera celui de Khvicha Kvaratskhelia. Si l’Equipe révélait fin mai qu’un accord contractuel avait été conclu entre le PSG et le joueur, Paris doit encore convaincre Naples de lâcher sa star cet été.

Naples espère toujours que le PSG recrute Osimhen

Une mission quasi impossible, d’autant que ce jeudi matin, Il Mattino révèle qu’Antonio Conte, nouvel entraîneur du club napolitain, a totalement bloqué le départ de Khvicha Kvaratskhelia cet été. Dans le même temps, quid de la piste menant à Victor Osimhen, que Naples souhaite vendre cet été, et qui dispose d’une clause libératoire à 120M€ ? Il Mattino révèle que le club napolitain espère toujours que le PSG sera prêt à déclencher cette fameuse clause cet été.

Priorité d’achat du PSG pour Kvaratskhelia en 2025 ?

Et alors qu’un montant de 100M€ a été évoqué pour le Géorgien, le média italien souligne que si le PSG venait à recruter Victor Osimhen cet été, Naples pourrait proposer une priorité d’achat concernant Khvicha Kvaratskhelia pour l’été prochain, en 2025 donc...