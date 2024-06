Tennis : Il vend la mèche pour le retour de Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un parcours héroïque à Roland-Garros en arrachant deux victoires d'affilée en cinq sets, Novak Djokovic a peut-être fourni trop d'efforts et s'est blessé au genou. Victime d'une déchirure au ménisque, le Serbe a dû se faire opérer très vite et les premières informations laissaient penser qu'une convalescence de plusieurs semaines était nécessaire pour revenir en pleine forme. Ces derniers jours, le numéro 3 mondial a montré toute son ambition quant à un retour rapide à la compétition, possiblement pour Wimbledon, qui démarre le 1er juillet.

Novak Djokovic sera-t-il remis à temps pour disputer le tournoi de Wimbledon ? Ces derniers jours, la réponse est plutôt positive alors que le chirurgien qui l'a opéré à Paris ne voyait pas comment il allait pouvoir se rendre compétitif aussi vite après une telle blessure. Le temps est compté pour le Serbe de 37 ans, qui a fixé comme grand objectif les Jeux olympiques de Paris, où il espère bien décrocher la médaille d'or.

«Il fait tout son possible pour jouer à Wimbledon»

Déjà très souriant sur les réseaux sociaux lors de vidéos de ses séances de sport postées sur ses comptes, Novak Djokovic semble vouloir reprendre le plus vite possible. Le Serbe serait même de retour sur les courts, à onze jours du début du tournoi de Wimbledon. « Des sources fiables me disent que Novak a frappé mercredi pour la première fois depuis l’opération du ménisque et qu’il fait tout son possible pour jouer à Wimbledon. Voyons ce qu’il en est » a confié Craig Shapiro sur X ce jeudi, journaliste et commentateur américain.

Le temps est compté

Lorsque Novak Djokovic a subi son opération, il était établi qu'il devait observer une convalescence pouvant aller jusqu'à six semaines, ce qui remettait sérieusement en question sa participation à Wimbledon mais aussi aux Jeux olympiques. Moins performant en 2024, cette absence serait terrible pour le troisième Grand Chelem de l'année puisque sur gazon, il a peut-être plus de chances de dominer ses jeunes adversaires. Il ne s'agit pas d'être en mesure de rejouer au tennis, il faudra être à 100% de ses moyens physiques.