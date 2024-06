Tennis : Il annonce une très bonne nouvelle pour Djokovic !

Alexis Brunet

Les temps sont durs pour Novak Djokovic. Le Serbe n’a toujours pas gagné le moindre trophée de la saison et il vient même de se blesser lors du dernier Roland-Garros. On ne sait donc pas s’il pourra être de la partie à Wimbledon et le Djoker a entamé une course contre la montre. Mais selon Taylor Fritz, qui a déjà eu la même blessure que Nole, ce dernier pourrait être remis à temps.

Petit à petit, la nouvelle génération est en train de prendre le pouvoir au tennis. Dernier exemple en date à Roland-Garros, où Carlos Alcaraz s’est imposé en finale face à Alexander Zverez. Le Murcien compte donc déjà trois titres du Grand Chelem alors qu’il a seulement 21 ans. Une montée en puissance de la next gen qui contraste surtout avec les problèmes que rencontrent certains vétérans du circuit.

Nadal et Djokovic sont à la peine

Comment ne pas penser au cas Nadal. À 38 ans, l’Espagnol a tenté un retour en début d’année, mais cela n’est pas aussi simple que prévu. Ce dernier a connu des rechutes et il a notamment été éliminé au premier tour de Roland-Garros par Alexander Zverev. Novak Djokovic a lui réussi à aller un peu plus loin dans la compétition, mais il s’est blessé lors de sa qualification pour les quarts de finale et il a donc dû déclarer forfait pour la suite du tournoi.

Tennis : Djokovic reçoit un avertissement pour son retour ! https://t.co/r3BmrXNk35 pic.twitter.com/hoO4ovm4BK — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

Djokovic pourrait être de la partie à Wimbledon