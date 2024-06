Tennis : Djokovic guéri par un ancien de l’OM ? Elle déballe tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir retrouvé des sensations sur cette édition 2024 Roland-Garros, Novak Djokovic a été contraint d’abandonner avant de disputer les quarts de finale en raison d’une blessure au genou. Depuis, la participation du Serbe à Wimbledon est sérieusement compromise. Mais pour Marion Bartoli, un ancien kiné de l’OM pourrait rétablir l’ex-numéro un mondial.

Ce Roland-Garros 2024 aura été fatal à Novak Djokovic. Peu en forme depuis son début d’année 2024, « Nole » espérait retrouver des couleurs lors des Internationaux de France. Auteur de l’un des plus beaux matchs du tournoi face à l’Italien Lorenzo Musseti avec une victoire en cinq sets lors des 8èmes de finale. Mais touché au genou au cours de ce match, le Serbe passait une IRM dès le lendemain confirmant une lésion sur son genou droit.

Djokovic absent à Wimbledon ?

Forfait pour les quarts de finale qu’il devait disputer face à Casper Ruud, Novak Djokovic sera-t-il disponible pour Wimbledon ? Le troisième Grand Chelem de la saison débutera le 1er juillet prochain, et le flou règne encore quant à la participation du Serbe. Si sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, Djokovic a été aperçu en train de retrouver le travail en salle, Marion Bartoli estime de son côté que ce dernier a finalement de grandes chances de participer au tournoi londonien.

« Je connais bien le kiné qui s’occupe de la rééducation Novak, il a travaillé à l’Olympique de Marseille »