Tennis : La grosse crainte de Federer sur la retraite de Nadal

Alexis Brunet

Petit à petit, Rafael Nadal retrouve son niveau, après une absence de quasiment un an. Avant son retour, beaucoup d’observateurs pensaient que l’Espagnol pouvait à ce moment-là mettre fin à sa carrière, à cause de ses nombreuses blessures. C’est notamment le cas de Roger Federer, qui a avoué avoir eu peur que le Majorquin s’arrête avant lui.

Il y a quelques semaines, Rafael Nadal a participé au tournoi de Roland-Garros. Malgré son élimination au premier tour, face à Alexander Zverez, le fait que l’Espagnol participe au Grand-Chelem parisien est un vrai accomplissement. En effet, jusqu’au dernier moment, le Majorquin ne savait pas s’il allait pouvoir être de la partie, en raison de son physique qui ne le laisse que rarement tranquille.

Nadal ne sait pas quand il devra s’arrêter

Après sa défaite face à Alexander Zverez, Rafael Nadal n’a pas écarté pleinement la possibilité de revenir la saison prochaine à Roland-Garros. Le Taureau de Manacor aimerait pouvoir disputer le majeur français encore une fois, mais il ne sait pas si son corps tiendra jusqu’à là. Initialement, il avait annoncé vouloir disputer encore une saison sur les courts lors de son retour, mais si les planètes s’alignent, il pourrait aller ranger sa raquette au placard un peu plus tard.

Federer a eu peur pour Nadal