Tennis : Nadal se lâche sur son successeur !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé au premier tour de Roland-Garros face à Alexander Zverev malgré un bon niveau de jeu, Rafael Nadal a pu observer son adversaire avancer jusqu'à la finale de son tournoi préféré où il a fini par s'incliner dimanche dernier face à Carlos Alcaraz. Le jeune Espagnol est considéré depuis son arrivée sur le circuit comme une future légende du tennis et les comparaisons avec Nadal n'ont pas tardé à fuser. Après sa victoire, le Majorquin est revenu sur l'exploit de son jeune compatriote.

Tout proche de la retraite, Rafael Nadal n'a pas encore envie de raccrocher les raquettes. Le champion espagnol a désormais les Jeux olympiques dans son viseur, en simple mais aussi en double avec Carlos Alcaraz. Dans une interview récente pour L'Equipe , l'homme aux 14 Roland-Garros est revenu sur les dernières semaines notamment et la victoire de son jeune compatriote en finale.

«Pour moi, c’était le grand favori»

Malchanceux au tirage au sort puisque lorsque son nom est sorti il pouvait tomber soit contre Alcaraz soit contre Zverev, l'affiche de la finale, Rafael Nadal a tout de même suivi de près le tournoi et il a tenu à souligner les qualités de Carlos Alcaraz, vainqueur de son troisième titre en Grand Chelem. « Je suis heureux pour lui et pour sa famille. C’est un joueur incroyable et une bonne personne. Pour moi, c’était le grand favori. J’estimais que si Carlos jouait à son niveau, sans être forcément incroyablement bon, il serait difficile à battre. C’est celui qui a la plus grande capacité à jouer de différentes manières. Et sur terre battue, ça fait la différence : il peut jouer de manière agressive, défendre, inverser le cours de l’échange de différentes manières. Les autres joueurs sont incroyables, mais sur terre, ils ont un peu moins d’options que lui » déclare-t-il pour L'Equipe .

Tennis : Djokovic a un rêve, il vend la mèche https://t.co/LmDHXONwuW pic.twitter.com/Zvjb8XQMZ2 — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

Nadal va jouer avec Alcaraz

Cette semaine, c'était aussi la grande annonce de la composition des équipes nationales pour les prochains Jeux olympiques. Sans surprise, Rafael Nadal utilise son classement protégé pour faire partie de l'équipe d'Espagne et il tentera de rapporter une nouvelle médaille en simple, mais aussi en double puisqu'il va être associé à Carlos Alcaraz. Les deux hommes joueront donc ensemble pour la première fois, une association qui fait déjà grandement saliver !