Tennis : Il détrône Djokovic et reçoit déjà un avertissement

Jean de Teyssière

Depuis le début de la semaine, le classement ATP connaît un leader inédit : Jannick Sinner. L'Italien a pu grimper sur la plus haute marche en bénéficiant du forfait de Novak Djokovic durant Roland-Garros. Malgré sa défaite face à Carlos Alcaraz en demi-finale, l'Italien devient le 29ème joueur à être premier du classement ATP. Maintenant qu'il y est, il va s'efforcer de la garder même la pression sur ses épaules est immense.

Le duel entre Carlos Alcaraz et Jannick Sinner pendant Roland-Garros était attendu de tous. Il s'agit sans doute du nouveau match remplaçant celui entre Nadal, Djokovic et Federer. Sinner, 22 ans et Alcaraz, 21 ans sont tous deux les futurs rois de la discipline et l'Italien a réussi à décrocher pour la premier fois de sa carrière la place de numéro 1 mondial.

«Quand tu es numéro 1, tu ne peux pas perdre contre un gars qui est numéro 10»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Patrick Mouratoglou met la pression sur Jannick Sinner, nouveau numéro 1 mondial : « Bien sûr, il est extrêmement difficile d’atteindre le sommet, mais il est encore plus difficile de rester au sommet. On n’a plus le droit d’échouer. Vous êtes censé gagner tout le temps. La pression est incroyable. Quand tu es numéro 1, tu ne peux pas perdre contre un gars qui est numéro 10, numéro 15. Mais ces gars sont très dangereux, donc ils peuvent le battre. Lorsqu’il jouera contre eux, il ressentira une pression supplémentaire, car il n’est pas censé perdre contre eux. »

«Les gens comprendront s’il perd contre Alcaraz»